Γκάνα: Η αστυνομία απαγορεύει στους ιεροκήρυκες να κάνουν επιβλαβείς προφητείες για το νέο έτος

Η αστυνομία στην Γκάνα απαγορεύει σε ιεροκήρυκες και πάστορες να κάνουν στα πρωτοχρονιάτικα κηρύγματά τους επιβλαβείς προφητείες για το νέο έτος γιατί μπορεί να προκαλέσουν φόβο, άγχος ακόμα και θανάτους.

Το δικαίωμα της ελευθερίας της θρησκευτικής λατρείας δεν πρέπει να παραβιάζει τα δικαιώματα των άλλων, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία.

Οι επικριτές λένε ότι η εντολή παραβιάζει το συνταγματικό δικαίωμα για θρησκευτική ελευθερία και ως εκ τούτου είναι παράνομη.

Σημειώνεται ότι εκατομμύρια Χριστιανοί στη Γκάνα συγκεντρώνονται συχνά σε εκκλησίες για να ακούσουν τους ποιμένες τους να κάνουν προφητείες για το νέο έτος.

Τα μηνύματα κυμαίνονται από αισιόδοξες προβλέψεις μέχρι άλλες που προειδοποιούν για επικείμενες καταστροφές και χάος.

Η αστυνομική εντολή τέθηκε σε ισχύ πέρυσι, όταν οι πιστοί άκουσαν σωρεία προβλέψεων για θανάτους και καταστροφές, ανέφερε η τοπική ειδησεογραφική ιστοσελίδα My Joy Online.

Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία επαίνεσε τις θρησκευτικές ομάδες για τη «συνεργασία» τους και για την «υιοθέτηση νομικά αποδεκτών μέσων για την επικοινωνία των προφητειών».

Ωστόσο, ο δικηγόρος από τη Γκάνα, Sammy Darko, λέει ότι η αστυνομική εντολή ήταν «παράνομη».

«Δεν πρόκειται καν για συζήτηση ή ερμηνεία από το ανώτατο δικαστήριο της Γκάνας. Κανένας νόμος στη Γκάνα δεν παρέχει στην αστυνομική αρχή καμία εξουσία να ρυθμίζει τις προφητείες στη χώρα», έγραψε.

«Η θρησκευτική ελευθερία είναι κάτι περισσότερο από την "ελευθερία στη λατρεία" σε μια συναγωγή, εκκλησία ή ένα τζαμί. Σημαίνει ότι οι άνθρωποι δεν πρέπει να πάνε ενάντια στις βασικές αξίες και πεποιθήσεις τους για να συμμορφωθούν με τον πολιτισμό ή την κυβέρνηση, εκτός εάν παραβιάζει συγκεκριμένο νόμο» πρόσθεσε.

Η αστυνομία από την πλευρά της είπε ότι υιοθέτησε την 27η Δεκεμβρίου ως την Ημέρα Συμμόρφωσης με την Επικοινωνία της Προφητείας.

«Αυτή η ημέρα είναι αφιερωμένη ώστε να υπενθυμίζει σε όλους μας, να ασκούμε την πίστη μας εντός των ορίων του νόμου ώστε να εξασφαλίσουμε ένα ασφαλές περιβάλλον, απαλλαγμένο από το άγχος που δημιουργείται από προβλέψεις για επικείμενες καταστροφές, κινδύνους ή θανάτους», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

