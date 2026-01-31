Γιατί μοιράζουν δωρεάν πατάτες στη Γερμανία

Για μία εβδομάδα τον Ιανουάριο, στην πρωτεύουσα της Γερμανίας, το Βερολίνο ίσχυε κάτι που, περισσότερο, ακουγόταν ως «αστικός θρύλος»: δωρεάν πατάτες για όποιον προλάβει.

Όχι λίγες, αλλά τόνοι ολόκληροι, αναφέρουν στο δημοσίευμά τους οι Financial Times, αποκαλύπτοντας το παράδοξο αλλά, ταυτόχρονα, πραγματικό πρόβλημα της χώρας στην κεντρική Ευρώπη: η τεράστια υπερπαραγωγή πατάτας στη Γερμανία δεν μπορεί να απορροφηθεί από την αγορά.

Η εικόνα επαναλήφθηκε σε δεκάδες σημεία της πόλης. Βιομηχανικοί σάκοι γεμάτοι ακαθάριστες πατάτες τοποθετημένοι σε πάρκα, αυλές σχολείων, έξω από μαγαζιά και κοινωνικούς χώρους. Κάτοικοι με τσάντες, καρότσια και σακίδια περίμεναν υπομονετικά να γεμίσουν ό,τι μπορούσαν. Μέχρι το μεσημέρι, οι πατάτες είχαν εξαφανιστεί.

Γερμανία: Πότε παρουσιάστηκε το πρόβλημα με τις πατάτες

Το πρόβλημα είχε φανεί από το φθινόπωρο. Ο συνδυασμός καλών καιρικών συνθηκών και αυξημένων καλλιεργούμενων εκτάσεων οδήγησε σε ρεκόρ σοδειάς 13,4 εκατομμυρίων τόνων, τη μεγαλύτερη των τελευταίων 25 ετών.

Η παραγωγή ξεπέρασε κατά πολύ τη ζήτηση, οι τιμές κατέρρευσαν και εκατομμύρια κιλά πατάτας έμειναν «ανεκμετάλλευτα» σε αποθήκες. Παρά το γεγονός ότι ήταν απολύτως βρώσιμες, μεγάλες ποσότητες κατέληξαν σε μονάδες βιοαερίου ή ζωοτροφών.

Η ιδέα της μαζικής διανομής γεννήθηκε λίγο πριν τα Χριστούγεννα, όταν η οικολογική μηχανή αναζήτησης Ecosia και η εφημερίδα Berliner Morgenpost αποφάσισαν να χρηματοδοτήσουν και να οργανώσουν τη μεταφορά 4.000 τόνων πλεονάζουσας παραγωγής από αγρόκτημα κοντά στη Λειψία στο Βερολίνο. Ο στόχος ήταν απλός: να σωθεί φαγητό που διαφορετικά θα καταστρεφόταν.

Μέσα σε λίγες ημέρες, πάνω από 1.300 φορείς ζήτησαν να λειτουργήσουν ως σημεία διανομής. Τελικά επιλέχθηκαν 174: από τράπεζες τροφίμων και σχολεία μέχρι πολιτιστικούς χώρους, μικρές επιχειρήσεις και συλλογικότητες. Στα social media, η «πατατο-διανομή» έγινε viral.

Γερμανία: Ποιοι παραπονέθηκαν με τη δωρεάν πατάτα

Δεν συμφώνησαν όλοι. Αγροτικές ενώσεις κατήγγειλαν ότι η δωρεάν διάθεση, υπονομεύει την ήδη πιεσμένη αγορά και στέλνει λάθος μήνυμα για την αξία του τροφίμου. Κάποιοι παραγωγοί κάλεσαν τους πολίτες να μην συμμετάσχουν, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες πρωτοβουλίες επιτείνουν την κρίση.

Στην πράξη, η καμπάνια αποδείχθηκε πιο δύσκολη απ’ όσο φαινόταν. Καθυστερήσεις στις μεταφορές, προβλήματα εκφόρτωσης και ασυντόνιστες παραδόσεις περιόρισαν την εμβέλειά της. Μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου, μόλις περίπου 200 τόνοι είχαν φτάσει στο Βερολίνομ ένα μικρό μέρος του αρχικού σχεδίου.

Παρόλα αυτά, για όσους στάθηκαν στην ουρά, το εγχείρημα λειτούργησε αλλιώς: ως μια σπάνια εμπειρία συλλογικότητας. Άγνωστοι αντάλλασσαν συνταγές, βοηθούσαν ο ένας τον άλλον να κουβαλήσουν, συζητούσαν για φαγητό, κόστος ζωής και σπατάλη. Ήταν μια πράξη αλληλεγγύης ή ένα σύμπτωμα ενός στρεβλού αγροδιατροφικού συστήματος;

Ίσως και τα δύο. Σε κάθε περίπτωση, το «κύμα πατάτας» του Βερολίνου ανέδειξε με τον πιο απλό τρόπο μια σύνθετη αλήθεια: το πρόβλημα δεν είναι πάντα η έλλειψη τροφίμων, αλλά το πώς, και για ποιον, διακινούνται.

Με πληροφορίες από Financial Times