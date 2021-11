Για πρώτη φορά: Airbus προσγειώθηκε στην Ανταρτική

Για πρώτη φορά στην ιστορία των αερομεταφορών, ένα αεροπλάνο Airbus A340 προσγειώθηκε στην Ανταρκτική.

Το αεροπλάνο Airbus A340 είχε ναυλωθεί από την εταιρεία εκμισθώσεων Hi Fly και απογειώθηκε από το Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής την Τρίτη 2 Νοεμβρίου. Το πλήρωμα του Hi Fly 801 (και στο ταξίδι της επιστροφής στο Κέιπ Τάουν, το Hi Fly 802) είχε επικεφαλής τον πιλότο Κάρλος Μίρπουρι, ο οποίος είναι επίσης αντιπρόεδρος της Hi Fly.

Κάθε πτήση διαρκούσε μεταξύ πέντε και πεντέμισι ώρες και η ομάδα πέρασε λιγότερο από τρεις ώρες στο έδαφος στην Ανταρκτική, καλύπτοντας 2.500 ναυτικά μίλια.

Το σημείο, όπου έγινε η ιστορική προσγείωση, είναι ιδιοκτησίας της Wolf’s Fang, μιας εταιρείας διοργάνωσης extreme εκδρομών και δραστηριοτήτων. Εκεί, υπάρχει ένα άτυπο αεροδρόμιο, επιπέδου «C», στο οποίο μπορεί να πετάξει μόνο πλήρωμα υψηλής εξειδίκευσης λόγω δυσμενών συνθηκών.

«Όσο πιο δροσερό είναι τόσο το καλύτερο», εξήγησε ο Μιπουρί στο ημερολόγιο του καπετάνιου του.

Να σημειωθεί ότι αυτή ήταν η πρώτη επιτυχημένη προσγείωση ενός τόσο μεγάλου αεροσκάφους στην περιοχή της Ανταρτικής. Πάντως, η πρώτη καταγεγραμμένη πτήση προς την Ανταρκτική ήταν ένα μονοπλάνο Lockheed Vega 1 το 1928, με πιλότο τον George Hubert Wilkins, έναν Αυστραλό στρατιωτικό πιλότο και εξερευνητή.

Με πληροφορίες CNN