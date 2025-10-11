Γερμανία: Αρκετοί τραυματίες έπειτα από πυροβολισμούς σε αγορά

Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πόλη Γκίσεν της Γερμανίας, όταν άγνωστος άνοιξε πυρ σε αγορά, όπως μεταδίδει το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, επικαλούμενο εκπρόσωπο της αστυνομίας.

Η εφημερίδα Bild, επίσης επικαλούμενη την αστυνομία, ανέφερε ότι ο ύποπτος διέφυγε και ότι δεν υπάρχει περαιτέρω κίνδυνος για το ευρύ κοινό.

BREAKING:



Several people shot in Giessen, Germany pic.twitter.com/9maopg2isa — Visegrád 24 (@visegrad24) October 11, 2025

Δεν έχει γίνει ακόμη σαφές πόσοι άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ οι συνθήκες γύρω από το περιστατικό δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.