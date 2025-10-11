ΔΙΕΘΝΗ
Γερμανία: Αρκετοί τραυματίες έπειτα από πυροβολισμούς σε αγορά

Ο δράστης έχει διαφύγει

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Γερμανία: Πυροβολισμοί σε αγορά - Αρκετοί τραυματίες
Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πόλη Γκίσεν της Γερμανίας,  όταν άγνωστος άνοιξε πυρ σε αγορά, όπως μεταδίδει το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, επικαλούμενο εκπρόσωπο της αστυνομίας.

Η εφημερίδα Bild, επίσης επικαλούμενη την αστυνομία, ανέφερε ότι ο ύποπτος διέφυγε και ότι δεν υπάρχει περαιτέρω κίνδυνος για το ευρύ κοινό.

Δεν έχει γίνει ακόμη σαφές πόσοι άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ οι συνθήκες γύρω από το περιστατικό δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

