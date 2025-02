Γάζα: Έφτασαν στη Χαν Γιουνίς τρία λεωφορεία με Παλαιστίνιους κρατούμενους

Δεκάδες βίντεο ήρθαν στη δημοσιότητα, από την επιστροφή τριών λεωφορείων που μετέφεραν Παλαιστίνιους κρατούμενους στη Γάζα.

Νωρίτερα σήμερα oλοκληρώθηκε η τέταρτη απελευθέρωση ομήρων στη Γάζα, καθώς η Χαμάς παρέδωσε τρεις άνδρες στο Ισραήλ.

Αναλυτικότερα, μέλη της Χαμάς συνόδευσαν τον 54χρονο Γαλλοϊσραηλινό Όφερ Καλντερόν και τον 34χρονο Γιαρντέν Μπίμπας στο σημείο συνάντησης με τον Ερυθρό Σταυρό, ο οποίος ανέλαβε τη μεταφορά τους. Οι δύο άνδρες κρατούνταν όμηροι στη Γάζα για 484 ημέρες.

Hamas hands over Ofer Calderon, 54, to the Red Cross in Khan Younis. pic.twitter.com/vzfNSEJUg5 — Roya News English (@RoyaNewsEnglish) February 1, 2025

Ωστόσο, η σύζυγος και τα δύο παιδιά του Μπίμπας παραμένουν σε καθεστώς ομηρείας, με σοβαρές ανησυχίες να εκφράζονται για την κατάσταση της υγείας τους. Λίγο αργότερα ολοκληρώθηκε και η απελευθέρωση του τρίτου ομήρου, του 65χρονου Αμερικανού Κιθ Σίγκελ, ο οποίος παραδόθηκε στον Ερυθρό Σταυρό στο λιμάνι της Γάζας.

Στη συνέχεια, τρία λεωφορεία που μετέφεραν Παλαιστίνιους κρατούμενους έφθασαν στη Χαν Γιουνίς, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Despite the Israeli occupation’s obstruction, a bus carrying Palestinian prisoners freed as part of the prisoner exchange deal arrives in the town of Beitunia in Ramallah.https://t.co/Bi1ewy72zc pic.twitter.com/tKG5Gd8U2U — Daniella Modos - Cutter -SEN (@DmodosCutter) February 1, 2025

Κατά την αποβίβασή τους από οχήματα που είχε ναυλώσει ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός, οι άνδρες, που φορούσαν τις γκρι φόρμες των κρατουμένων, χαιρέτισαν το πλήθος που είχε έρθει να τους υποδεχθεί.

Σύμφωνα με το Palestinian Prisoners Club, 150 κρατούμενοι εκ των συνολικά 183 που θα απελευθερωθούν σήμερα αναμένεται να μεταφερθούν στη Λωρίδα της Γάζας.