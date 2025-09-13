ΔΙΕΘΝΗ
Γαλλία: Ο νέος πρωθυπουργός Λεκορνί αποσύρει την κατάργηση των δύο αργιών από το σχέδιο Μπαϊρού

Έτεινε χέρι προς την αριστερά, λίγες ώρες μετά την υποβάθμιση του αξιόχρεου της χώρας

Φωτ.: EPA
Την κατάργηση των δύο αργιών από το σχέδιο του προϋπολογισμού του προκατόχου του για την περικοπή των δημοσιονομικού ελλείμματος ανακοίνωσε πως θα αποσύρει ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιέν Λεκορνί.

«Αποφάσισα να αποσύρω την κατάργηση των δύο αργιών», δήλωσε ο Γάλλος πρωθυπουργός σε online συνέντευξή του στον επαρχιακό Τύπο.

Παράλληλα, έτεινε χέρι προς την αριστερά, λίγες ώρες μετά την υποβάθμιση του αξιόχρεου της χώρας.

Αποκλείοντας το ενδεχόμενο νέας διαβούλευσης για τις συντάξεις, ο Σεμπαστιέν Λεκορνί έδωσε την διαβεβαίωση ότι στηρίζεται στον διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους για την ανεύρεση νέων πηγών χρηματοδότησης του προϋπολογισμού 2026 που ανέτρεψε δύο κυβερνήσεις, του Μισέλ Μπαρνιέ και του Φρανσουά Μπαϊρού.

Οταν ερωτήθηκε για το ενδεχόμενο εισαγωγής φόρου για τις μεγάλες περιουσίες, τον επονομαζόμενο φόρο «Zucman» από το όνομα του οικονομολόγου Gabriel Zucman, όπως ζητά η γαλλική αριστερά, ο πρωθυπουργός δήλωσε έτοιμος να εργασθεί για θέματα φορολογικής δικαιοσύνης.

Ωστόσο ζήτησε να δοθεί προσοχή στο επιχειρηματικό κεφάλαιο «διότι αυτό είναι που επιτρέπει την δημιουργία θέσεων απασχόλησης και οικονομικής ανάπτυξης στην Γαλλία».

