Γαλλία: «Μπορεί να έχουμε νέο πρωθυπουργό μέσα σε 48 ώρες» λέει ο Λεκορνί

«Η πλειοψηφία της Βουλής αρνείται τη διάλυση», λέει ο παραιτηθείς πρωθυπουργός.

Δεν αποκλείεται η Γαλλία να αποκτήσει νέο πρωθυπουργό μέσα στις επόμενες 48 ώρες, σύμφωνα με τον Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Όπως δήλωσε ο Λερορνί, που παραιτήθηκε από τη θέση του πρωθυπουργού, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχει τη δυνατότητα να ορίσει νέο πρωθυπουργό εντός 48 ωρών, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο διάλυσης της Εθνοσυνέλευσης και πρόωρων εκλογών.

Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του France 2, ο  Λεκορνί ανέφερε, ότι «η πλειοψηφία της Βουλής αρνείται τη διάλυση. Η διάλυση θα οδηγούσε σε ένα νέο πολιτικό αδιέξοδο». Προσθέτει ότι αισθάνεται «ότι ο δρόμος είναι ακόμα εφικτός. Είναι δύσκολος, και είπα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι οι προοπτικές διάλυσης απομακρύνονται και ότι πιστεύω ότι η κατάσταση επιτρέπει στον Πρόεδρο να ορίσει πρωθυπουργό μέσα στις επόμενες σαράντα οκτώ ώρες».

Όπως σημείωσε, η Εθνοσυνέλευση «παραμένει κατακερματισμένη», αλλά «υπάρχει ακόμη δυνατότητα συμβιβασμού», ενώ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας στον προϋπολογισμό.

«Είμαι ο απερχόμενος πρωθυπουργός. Υπέβαλα την παραίτησή μου τη Δευτέρα και αποδέχθηκα να συνεχίσω τις επαφές για 48 ώρες κατόπιν αιτήματος του προέδρου. Απόψε θεωρώ ότι η αποστολή μου ολοκληρώθηκε», ανέφερε, μεταξύ άλλων.

 
