Γαλλία: Δημοσκόπηση «δείχνει» τον ακροδεξιό Μπαρντελά ως φαβορί για τις προεδρικές εκλογές

Η εταιρεία δημοσκοπήσεων, ως προς το προβάδισμα Μπαρντελά, ξεκαθαρίζει πως δεν αποτελεί εγγύηση νίκης

Φωτ. αρχείου: EPA
Ο 30χρονος Ζορντάν Μπαρντελά, επικεφαλής του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού (RN), εμφανίζεται για πρώτη φορά από μεγάλη εταιρεία δημοσκοπήσεων ως το αδιαμφισβήτητο φαβορί για τις προεδρικές εκλογές του 2027, ανεξαρτήτως αντιπάλου.

Σύμφωνα με την έρευνα της Odoxa, που διεξήχθη στις 19–20 Νοεμβρίου σε δείγμα 1.000 ψηφοφόρων, ο Μπαρντελά θα συγκέντρωνε 35% με 36% στον πρώτο γύρο, ανάλογα με τον αντίπαλο, και θα επικρατούσε σε κάθε πιθανό σενάριο δεύτερου γύρου.

Η δημοσκόπηση τον έθεσε απέναντι σε πολιτικούς από όλο το φάσμα: τον Ζαν-Λικ Μελανσόν της ριζοσπαστικής αριστεράς, τον Ραφαέλ Γκλικσμάν της κεντροαριστεράς και τους κεντρώους πρώην πρωθυπουργούς Γκαμπριέλ Ατάλ και Εντουάρ Φιλίπ.

Μπαρντελά: «Δεν συνιστά εγγύηση νίκης»

Η Odoxa ωστόσο σημειώνει ότι το να είσαι «μεγάλο φαβορί μήνες πριν την κάλπη» δεν αποτελεί εγγύηση νίκης, υπενθυμίζοντας πως τόσο η Μαρίν Λεπέν όσο και ο πατέρας της Ζαν-Μαρί Λεπέν ηττήθηκαν τρεις φορές σε δεύτερο γύρο από συσπειρωμένα μέτωπα άλλων κομμάτων.

Η Μαρίν Λεπέν, που δεν μπορεί να είναι υποψήφια λόγω πενταετούς απαγόρευσης άσκησης δημόσιου αξιώματος – απόφαση για την οποία έχει ασκήσει έφεση –, θεωρείται πλέον πως παραδίδει τη σκυτάλη οριστικά στον Μπαρντελά. Ο νεαρός πρόεδρος του RN έχει ήδη ξεπεράσει σε δημοφιλία την μέχρι πρότινος πανίσχυρη ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς.

Η δημοσκόπηση έχει περιθώριο σφάλματος συν, πλην, 2,5 ποσοστιαίες μονάδες.

Προηγούμενες έρευνες στις αρχές του μήνα έδειχναν ότι ο Μπαρντελά θα έχανε οριακά από τον Εντουάρ Φιλίπ στον δεύτερο γύρο· η νέα εικόνα ωστόσο καταγράφει καθαρή δυναμική υπέρ του «Ακροδεξιού Συναγερμού».


 

