ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

«Φρικιά διάλεξαν αυτή τη φωτογραφία»: Η Ζαχάροβα επιτίθεται στο Time για το εξώφυλλο με τον Τραμπ

Το Κρεμλίνο καταφέρθηκε εναντίον του περιοδικού Time μετά τις αντιδράσεις του Ντόναλντ Τραμπ για το εξώφυλλο που τον απεικονίζει

LifO Newsroom
LifO Newsroom
«Φρικιά διάλεξαν αυτή τη φωτογραφία»: Η Ζαχάροβα επιτίθεται στο Time για το εξώφυλλο με τον Τραμπ Facebook Twitter
Φωτ: EPA, αρχείου - TIME Magazine
0

Το Κρεμλίνο επιτέθηκε στο περιοδικό Time μετά τις αντιδράσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για το εξώφυλλο που τον απεικονίζει, το οποίο συνόδευε αφιέρωμα για τη συμφωνία ειρήνης στη Μέση Ανατολή.

Ο Τραμπ καταφέρθηκε εναντίον του περιοδικού την Τρίτη, χαρακτηρίζοντας τη φωτογραφία «τη χειρότερη όλων των εποχών».

Η λήψη τραβήχτηκε από χαμηλή γωνία, με τον πρόεδρο να φωτίζεται από έντονο ήλιο στο φόντο, κάτι που, όπως είπε, δημιούργησε «την εντύπωση πως έχω κάτι σαν μικρό, αιωρούμενο στέμμα πάνω από το κεφάλι μου».

Την οργή του Τραμπ συμμερίστηκε και η Μόσχα. Η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, σχολίασε στο Telegram ότι η επιλογή της φωτογραφίας ήταν «καταπληκτική — με την αρνητική έννοια», υπονοώντας πως το Time ήθελε να τον παρουσιάσει με αρνητικό τρόπο

«Μόνο ανισόρροποι, άνθρωποι γεμάτοι μίσος — ίσως και φρικιά — θα μπορούσαν να διαλέξουν μια τέτοια φωτογραφία», έγραψε.

Η τοποθέτηση αυτή ήρθε ενώ οι σχέσεις Μόσχας–Ουάσιγκτον δείχνουν να έχουν ζεσταθεί κάπως μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας του Τραμπ. Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος είχε καλέσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν σε ειρηνευτικές συνομιλίες στην Αλάσκα τον Αύγουστο, όμως η άρνηση του Κρεμλίνου να τερματίσει την εισβολή στην Ουκρανία εξακολουθεί να βαραίνει τη σχέση των δύο πλευρών. 

Το νέο εξώφυλλο του Time ακολουθεί τη συμφωνία που υπέγραψε ο Τραμπ στο Κάιρο τη Δευτέρα, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα έπειτα από δύο χρόνια αιματηρών συγκρούσεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε το σύμφωνο ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς «συμφωνία που καθυστέρησε 3.000 χρόνια».

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε συνέντευξή του στο Fox News την Κυριακή, κάλεσε τον Τραμπ να αξιοποιήσει τη νέα του δυναμική και για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. «Ελπίζω να χρησιμοποιήσει τα ίδια εργαλεία — και ακόμα πιο αποφασιστικά — για να πιέσει τον Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο», δήλωσε.

Με πληροφορίες από Politico

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κλιμακώνεται η σύγκρουση Τραμπ με τα ΜΜΕ: Αρνούνται να υπογράψουν τους νέους κανόνες του Πενταγώνου

Διεθνή / Κλιμακώνεται η σύγκρουση Τραμπ με τα ΜΜΕ: Αρνούνται να υπογράψουν τους νέους κανόνες του Πενταγώνου

Οι νέοι κανόνες απαγορεύουν στους δημοσιογράφους να κινούνται ελεύθερα στο Πεντάγωνο χωρίς συνοδεία - Ο υπουργός Άμυνας διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλεί διαπιστεύσεις δημοσιογράφων
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Βασιλιάς Κάρολος: Θέτει εκτός των εορτασμών των Χριστουγέννων τον αδελφό του λόγω σκανδάλου Έπσταϊν

Διεθνή / Βασιλιάς Κάρολος: Θέτει εκτός των εορτασμών των Χριστουγέννων τον αδελφό του λόγω σκανδάλου Έπσταϊν

Ο Βρετανός μονάρχης φέρεται να λαμβάνει μέτρα ώστε να κρατήσει δημόσια αποστάσεις από τον πρίγκιπα Άντριου και την πρώην σύζυγό του και Δούκισσα της Υόρκης, Σάρα Φέργκιουσον
LIFO NEWSROOM
Η ΕΕ ετοιμάζει «πόλεμο» στις βραχυχρόνιες μισθώσεις: Νέοι κανόνες για Airbnb, Booking

Διεθνή / Η ΕΕ ετοιμάζει «πόλεμο» στις βραχυχρόνιες μισθώσεις: Νέοι κανόνες για Airbnb, Booking

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζει ριζοσπαστικό σχέδιο για την κρίση στέγασης, με νέους κανόνες για Airbnb και Booking, ενίσχυση των ενοικιαστών και προγράμματα προσιτής κατοικίας ύψους 300 δισ. ευρώ
LIFO NEWSROOM
Νέα σύγκρουση στη Γάζα: Η Χαμάς στρέφεται κατά των «εσωτερικών αντιπάλων»

Διεθνή / Νέα σύγκρουση στη Γάζα: Η Χαμάς στρέφεται κατά των «εσωτερικών αντιπάλων»

Η Χαμάς, εκμεταλλευόμενη την αμερικανική εκεχειρία με το Ισραήλ, στρέφεται τώρα εναντίον αντίπαλων παλαιστινιακών οικογενειών στη Γάζα - Δημόσιες εκτελέσεις, μάχες και φόβοι για εμφύλιο
LIFO NEWSROOM
Θύελλα αντιδράσεων στην Ιταλία για τη δήλωση υπουργού σχετικά με το Άουσβιτς

Διεθνή / Θύελλα αντιδράσεων στην Ιταλία για τη δήλωση υπουργού σχετικά με το Άουσβιτς

Η τοποθέτησή της προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, οργανώσεις της εβραϊκής κοινότητας και επιζώντες του Ολοκαυτώματος, που έκαναν λόγο για «προσβολή της ιστορικής μνήμης»
LIFO NEWSROOM
Ισραήλ - Όμηροι: Τι έπεται με την αποκατάσταση μετά από 737 ημέρες αιχμαλωσίας

Διεθνή / Ισραήλ: Τι ακολουθεί για την ιατρική και ψυχολογική αποκατάσταση των ομήρων μετά από 737 ημέρες αιχμαλωσίας

Μετά από 737 ημέρες στη Γάζα, οι τελευταίοι 20 όμηροι επιστρέφουν στο Ισραήλ. Το ταξίδι της αποκατάστασης αρχίζει, με νέα νοσοκομειακά προγράμματα, ψυχολογική υποστήριξη και μια κοινωνία που προσπαθεί να επουλώσει τις πληγές της
LIFO NEWSROOM
Πραξικόπημα στη Μαδαγασκάρη μετά από διαδηλώσεις της Gen Z - Πανηγυρίζει ο κόσμος

Διεθνή / Πραξικόπημα στη Μαδαγασκάρη μετά από διαδηλώσεις της Gen Z - Πανηγυρίζει ο κόσμος

Η Μαδαγασκάρη βυθίζεται σε νέα πολιτική κρίση καθώς ο στρατός κατέλαβε την εξουσία, ανατρέποντας τον πρόεδρο Άντρι Ραζοελίνα μετά από διαδηλώσεις της Gen Z κατά της φτώχειας και της διαφθοράς
LIFO NEWSROOM
Κλιμακώνεται η σύγκρουση Τραμπ με τα ΜΜΕ: Αρνούνται να υπογράψουν τους νέους κανόνες του Πενταγώνου

Διεθνή / Κλιμακώνεται η σύγκρουση Τραμπ με τα ΜΜΕ: Αρνούνται να υπογράψουν τους νέους κανόνες του Πενταγώνου

Οι νέοι κανόνες απαγορεύουν στους δημοσιογράφους να κινούνται ελεύθερα στο Πεντάγωνο χωρίς συνοδεία - Ο υπουργός Άμυνας διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλεί διαπιστεύσεις δημοσιογράφων
LIFO NEWSROOM
 
 