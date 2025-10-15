«Φρικιά διάλεξαν αυτή τη φωτογραφία»: Η Ζαχάροβα επιτίθεται στο Time για το εξώφυλλο με τον Τραμπ

Το Κρεμλίνο επιτέθηκε στο περιοδικό Time μετά τις αντιδράσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για το εξώφυλλο που τον απεικονίζει, το οποίο συνόδευε αφιέρωμα για τη συμφωνία ειρήνης στη Μέση Ανατολή.

Ο Τραμπ καταφέρθηκε εναντίον του περιοδικού την Τρίτη, χαρακτηρίζοντας τη φωτογραφία «τη χειρότερη όλων των εποχών».

Η λήψη τραβήχτηκε από χαμηλή γωνία, με τον πρόεδρο να φωτίζεται από έντονο ήλιο στο φόντο, κάτι που, όπως είπε, δημιούργησε «την εντύπωση πως έχω κάτι σαν μικρό, αιωρούμενο στέμμα πάνω από το κεφάλι μου».

Την οργή του Τραμπ συμμερίστηκε και η Μόσχα. Η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, σχολίασε στο Telegram ότι η επιλογή της φωτογραφίας ήταν «καταπληκτική — με την αρνητική έννοια», υπονοώντας πως το Time ήθελε να τον παρουσιάσει με αρνητικό τρόπο

«Μόνο ανισόρροποι, άνθρωποι γεμάτοι μίσος — ίσως και φρικιά — θα μπορούσαν να διαλέξουν μια τέτοια φωτογραφία», έγραψε.

Η τοποθέτηση αυτή ήρθε ενώ οι σχέσεις Μόσχας–Ουάσιγκτον δείχνουν να έχουν ζεσταθεί κάπως μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας του Τραμπ. Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος είχε καλέσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν σε ειρηνευτικές συνομιλίες στην Αλάσκα τον Αύγουστο, όμως η άρνηση του Κρεμλίνου να τερματίσει την εισβολή στην Ουκρανία εξακολουθεί να βαραίνει τη σχέση των δύο πλευρών.

Το νέο εξώφυλλο του Time ακολουθεί τη συμφωνία που υπέγραψε ο Τραμπ στο Κάιρο τη Δευτέρα, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα έπειτα από δύο χρόνια αιματηρών συγκρούσεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε το σύμφωνο ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς «συμφωνία που καθυστέρησε 3.000 χρόνια».

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε συνέντευξή του στο Fox News την Κυριακή, κάλεσε τον Τραμπ να αξιοποιήσει τη νέα του δυναμική και για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. «Ελπίζω να χρησιμοποιήσει τα ίδια εργαλεία — και ακόμα πιο αποφασιστικά — για να πιέσει τον Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο», δήλωσε.

Με πληροφορίες από Politico