Φρεντ Γουάρντ: Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο γνωστός ηθοποιός

Σε ηλικία 79 ετών έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός, Φρεντ Γουάρντ που είχε γίνει γνωστός, μεταξύ άλλων, για τους ρόλους του στις ταινίες «The Right Stuff», «The Player» και «Tremors».

Προς το παρόν, σύμφωνα και με την επιθυμία της οικογένειάς του, δεν έχει αποκαλυφθεί ο τόπος ή τα αίτια του θανάτου.

Πρώην πυγμάχος, ξυλοκόπος στην Αλάσκα και μάγειρας που υπηρέτησε στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, ο Γουάρντ καταγόταν από το Σαν Ντιέγκο. Ένας από τους πρώτους μεγάλους ρόλους του ήταν δίπλα στον Κλιντ Ίστγουντ στο «Escape From Alcatraz» του 1979.

Ο Γουάρντ ήταν ένας διακεκριμένος ηθοποιός που κατάφερε να κερδίσει «Χρυσή Σφαίρα» ενώ έλαβε και βραβείο από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας για την ερμηνεία του στο «Short Cuts» του Ρόμπερτ Άλτμαν.

I’m lost for words. Woke up to the news and just couldn’t hold my tears. Grew up with an obsession with Tremors. Mainly the sequel Aftershocks. The Earl Bassett is a legend to me. Rip Fred ward. pic.twitter.com/wv8mVrvaBI