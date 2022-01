Μια τεράστια έκρηξη συγκλόνισε την πόλη με τα ορυχεία, Μπογκόσο στη δυτική Γκάνα, σύμφωνα με την αστυνομία η οποία κάνει λόγο για δεκάδες νεκρούς.

Οι εικόνες που κοινοποιήθηκαν από τα τοπικά μέσα δείχνουν μια μεγάλη στήλη μαύρου καπνού να υψώνεται πάνω από κατεστραμμένα κτίρια και διάσπαρτα συντρίμμια καθώς οι κάτοικοι καλούν σε βοήθεια.

Η αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει τον αριθμό των θυμάτων, αλλά αρκετά είναι τα βίντεο στα social media που δείχνουν ακρωτηριασμένα πτώματα.

Προς το παρόν παραμένει ασαφές τι προκάλεσε την έκρηξη αλλά το Metro TV ανέφερε ότι στο συμβάν ενεπλάκη ένα όχημα που μετέφερε χημικά.

Η αστυνομία είπε ότι η «τεράστια έκρηξη» σημειώθηκε μεταξύ του Μπογκόσο και του χωριού Μπάουντι.

«Καλούμε όλους να παραμείνουν ψύχραιμοι καθώς διαχειριζόμαστε αυτή τη δυσάρεστη κατάσταση» ανέφερε η αστυνομία.

Dozens are feared dead after a massive explosion at Bogoso-Apeatse in the Western Region.



The explosion was caused by a collision between a motorbike and a truck carrying explosives.#Bogoso | #Breakingnews | #Ghana pic.twitter.com/8qSR2yo4gG