Φλόριντα: Άνδρες σέρνουν καρχαρία σε παραλία και τον σκοτώνουν με μαχαίρι- Οργή για την πράξη τους

Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσαν δυο άνδρες, που φαίνονται σε βίντεο να σέρνουν έναν καρχαρία σε μια παραλία της Φλόριντα και να τον σκοτώνουν με ένα μαχαίρι.

Το βίντεο κατέγραψε η Μαριάνα Σαμπογκάλ, μια γυναίκα που ήταν παρούσα στο περιστατικό, η οποία συνάντησε τους δύο άνδρες καθώς τραβούσαν τον καρχαρία από την ουρά του κατά μήκος της ακτής στη New Smyrna Beach.

«Μπορείτε, σας παρακαλώ, να τον βάλετε πίσω;», ακούγεται να ρωτά η Σαμπογκάλ στην αρχή του βίντεο, που έγινε viral. «Δεν θα έπρεπε να το κάνετε στα ζώα», προσθέτει και ζητά ξανά από τους άνδρες να μην κάνουν κακό στο ζώο.

Εκείνη την στιγμή, ένας από αυτούς βγάζει ένα μαχαίρι και της απαντά ότι αυτό που κάνει δεν είναι παράνομο.

Στη συνέχεια, ο άνδρας μπήγει το μαχαίρι στο κεφάλι του καρχαρία που αρχίζει να σπαρταράει στην άμμο. «Το απολαμβάνεις αυτό;» ρωτά η Σαμπογκάλ τον άνδρα με το μαχαίρι. «Εγώ; Όχι, το παίρνω για να φάω και να ταΐσω την οικογένειά μου», απαντά εκείνος.

Μετά από περίπου 20 δευτερόλεπτα, κι ενώ η λογομαχία συνεχίζεται, ο άνδρας μπήγει ξανά το μαχαίρι στο κεφάλι του ζώου, που αρχίζει ξανά να σπαρταράει. Λίγα δευτερόλεπτα μετά, το βίντεο τελειώνει.

THE WORST OF HUMANITY ON FULL DISPLAY. Anyone recognize these guys? Please DM & share. We need more shark awareness, education, & strict enforcement to punish this type of behavior. @MyFWC @NOAA #fwc #newsymrnabeach #protectsharks #Florida #savesharks pic.twitter.com/yb2jLqujlB