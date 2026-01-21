Φειδίας Παναγιώτου: Καταγγελίες ότι νοίκιαζε έπαυλη για «γραφείο» – Τι απαντά ο ευρωβουλευτής

Στο επίκεντρο έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρίσκεται ο Κύπριος ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου, έπειτα από καταγγελίες για ενδεχόμενη διασπάθιση χρημάτων της ΕΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Πολίτη», η έρευνα κατά του ευρωβουλευτή άρχισε μετά από καταγγελίες στην Αρχή κατά της Διαφθοράς πριν περίπου δύο μήνες. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι καταγγέλλοντες προσκόμισαν στοιχεία στην Αρχή κατά της Διαφθοράς, τα οποία φέρουν τον ευρωβουλευτή να έχει ενοικιάσει έπαυλη στη Λεμεσό την οποία βάφτισε «γραφείο», με μηνιαίο κόστος γύρω στις 5-6 χιλιάδες ευρώ.

Μάλιστα οι καταγγελίες φέρουν τον ευρωβουλευτή να χρησιμοποιεί την έπαυλη ως παραθεριστική κατοικία και να πραγματοποιεί διάφορα πάρτι.

Η Αρχή κατά της Διαφθοράς εξέτασε τις καταγγελίες κατά του ευρωβουλευτή και ακολούθως διαβίβασε τα στοιχεία στον Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μαζί με παρατηρήσεις από την έρευνα που η ίδια η Αρχή διεξήγαγε στην Κύπρο.

Φειδίας Παναγιώτου: Τι απαντά ο ευρωβουλευτής

Άγνοια για οποιαδήποτε έρευνα σε βάρος του δηλώνει, από την πλευρά του, ο ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου, κληθείς να σχολιάσει το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εξετάζει καταγγελίες για ενδεχόμενη διασπάθιση χρημάτων από ευρωπαϊκά ταμεία.

Σε δηλώσεις του στο philenews.com, ο ευρωβουλευτής απαντά πως δεν έχει επίσημη ενημέρωση ότι εξετάζεται καταγγελία εναντίον του. Μάλιστα, όπως είπε ο ίδιος εντός των επόμενων ημερών θα δώσει απαντήσεις μέσω βίντεο που θα αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πληροφορίες, ωστόσο, αναφέρουν πως το αποδίδει σε σκοπιμότητα λόγω εκλογών.

Φειδίας Παναγιώτου: «Ουδέν σχόλιο» από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Δεν σχολιάζει επί της υπόθεσης του ανεξάρτητου ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου, λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κατά την πάγια τακτική της EPPO για λόγους προστασίας των ερευνών.

Σύμφωνα με απάντηση σε σχετικό ερώτημα, «κατά γενικό κανόνα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν σχολιάζει τις τρέχουσες έρευνες, ούτε επιβεβαιώνουμε δημόσια ποιες υποθέσεις επεξεργαζόμαστε. Αυτό γίνεται για να μην θέσουμε σε κίνδυνο τις πιθανές τρέχουσες διαδικασίες και την έκβασή τους» τονίζει εκπρόσωπος της EPPO.

Η εκπρόσωπος συμπληρώνει ότι σε περίπτωση που μπορούν να πουν οτιδήποτε για έρευνες σε εξέλιξη, αυτό γίνεται με πρωτοβουλία της ίδιας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

