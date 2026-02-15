Έξι πρωθυπουργοί, ένας γάτος: Ο Λάρι συμπληρώνει 15 χρόνια στη Ντάουνινγκ Στριτ

Δεκαπέντε χρόνια συμπληρώνει την Κυριακή ο Λάρι, ο γκριζόλευκος γάτος που κατέχει τον επίσημο τίτλο του «Chief Mouser» στο 10 Downing Street και έχει γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα – και σταθερά – πρόσωπα της βρετανικής πολιτικής σκηνής.

Ο Λάρι μετακόμισε στην κατοικία του πρωθυπουργού στις 15 Φεβρουαρίου 2011, όταν υιοθετήθηκε από το καταφύγιο Battersea Dogs and Cats Home με πρωτοβουλία του τότε πρωθυπουργού Ντέιβιντ Κάμερον. Έκτοτε έχει «υπηρετήσει» έξι πρωθυπουργούς, από τον Κάμερον έως τον Κιρ Στάρμερ, αποκτώντας τη φήμη της πιο σταθερής παρουσίας στην πολιτική ζωή της χώρας.

Σύμφωνα με το επίσημο προφίλ του στον ιστότοπο της βρετανικής κυβέρνησης, στα καθήκοντά του περιλαμβάνονται η υποδοχή επισκεπτών, ο έλεγχος των «αμυντικών γραμμών» του κτιρίου και ανεπίσημα, οι μεσημεριανοί ύπνοι σε vintage έπιπλα. Στην πράξη, ο ρόλος του ξεπερνά την καταπολέμηση τρωκτικών, καθώς Λάρι έχει εξελιχθεί σε σύμβολο συνέχειας μέσα σε μια περίοδο πολιτικής αστάθειας.

«Αν είχε μετρηθεί η δημοτικότητά του, θα ήταν πολύ υψηλή. Και οι πρωθυπουργοί σπάνια φτάνουν σε τέτοια ποσοστά», σχολιάζει ο Φίλιπ Χάουελ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ που έχει μελετήσει τις σχέσεις ανθρώπων και ζώων. Όπως λέει, ο Λάρι «εκπροσωπεί τη σταθερότητα, και αυτό έχει αξία».

Ο γάτος της Ντάουνινγκ Στριτ έχει απαθανατιστεί αμέτρητες φορές μπροστά στη μαύρη πόρτα του αριθμού 10, συχνά την ώρα που καταφθάνουν ξένοι ηγέτες. Φωτογράφοι σημειώνουν ότι έχει την τάση να εμφανίζεται την κατάλληλη στιγμή, «κλέβοντας» την παράσταση. Το 2019, κατά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Λονδίνο, ξάπλωσε κάτω από τη θωρακισμένη προεδρική λιμουζίνα, γνωστή ως «The Beast», την ώρα της επίσημης φωτογράφισης.

Έχει συναντήσει δεκάδες ηγέτες, από τον Μπαράκ Ομπάμα έως τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ φέρεται να δείχνει ιδιαίτερη προτίμηση σε ορισμένους και εμφανή αδιαφορία σε άλλους. Η «απρόβλεπτη» συμπεριφορά του, σύμφωνα με αναλυτές, αποτελεί μέρος της γοητείας του.

Παρότι οι επιδόσεις του ως κυνηγού ποντικιών έχουν αμφισβητηθεί, ο ρόλος του παραμένει συμβολικός. Κατά καιρούς συνυπήρξε με τα κατοικίδια πρωθυπουργών, όπως ο σκύλος του Μπόρις Τζόνσον και το λαμπραντόρ του Ρίσι Σούνακ, ενώ σήμερα διατηρεί απόσταση από τις οικογενειακές γάτες του Κιρ Στάρμερ, που κινούνται στους ιδιωτικούς χώρους της κατοικίας.

Ο Λάρι είναι πλέον 18 ή 19 ετών και κινείται πιο αργά, όμως εξακολουθεί να περιπολεί στους εργασιακούς χώρους της Ντάουνινγκ Στριτ και να ξεκουράζεται στο περβάζι δίπλα στο καλοριφέρ, πίσω από την ιστορική πόρτα.

Με πληροφορίες από Associated Press