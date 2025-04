«Εξαιρετικός θεραπευτής»: Ο Ρόμπερτ Κένεντι επαίνεσε γιατρό που δεχόταν ασθενείς ενώ είχε ιλαρά

Ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ επαίνεσε δημόσια έναν γιατρό στο Τέξας ο οποίος είχε εμφανιστεί λίγες ημέρες νωρίτερα σε βίντεο να δέχεται ασθενείς σε κλινική ενώ νοσούσε ο ίδιος από ιλαρά.

Ο γιατρός, Μπεν Έντουαρντς, βρισκόταν στο επίκεντρο της επιδημίας που έχει προκαλέσει δεκάδες νοσηλείες και τον θάνατο τριών ανθρώπων, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά.

Στο βίντεο, ο Μπεν Έντουαρντς, γιατρός γνωστός για την εναντίωσή του στα εμβόλια, φαίνεται να μιλά με γονείς και παιδιά σε πρόχειρο ιατρείο στην πόλη Σεμινόλ του Τέξας, επίκεντρο της επιδημίας ιλαράς που έχει ήδη προκαλέσει τον θάνατο τριών ανθρώπων, ανάμεσά τους δύο παιδιά.

Ερωτηθείς αν έχει ιλαρά, ο Έντουαρντς ακούγεται να απαντά: «Ναι», διευκρινίζοντας ότι τα συμπτώματα ξεκίνησαν την προηγούμενη ημέρα. «Χτες ένιωθα πόνο, λίγο πυρετό. Τα σπυράκια εμφανίστηκαν το απόγευμα. Σήμερα ξύπνησα και ένιωθα καλά», λέει στο βίντεο.

