Μονεμβασιά: Αποδοκιμασίες κατά της Λίνας Μενδώνη για τη δημιουργία τελεφερίκ στην Καστροπολιτεία

Πολιτισμός / Πέθανε σε ηλικία 49 ετών η Andrea Gibson, η ποιήτρια που ύμνησε την ταυτότητα, τον θάνατο και την αγάπη

Την τελευταία της περίοδο, η Gibson αποτέλεσε το κεντρικό πρόσωπο του ντοκιμαντέρ Come See Me in the Good Light, που βραβεύτηκε φέτος στο Sundance και αναμένεται να μεταδοθεί μέσα στο φθινόπωρο από το Apple TV+

LIFO NEWSROOM