Eurovision 2024: Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Silia Kapsis με το Liar

Η Κύπρος με την 17χρονη Silia Kapsis ήταν η πρώτη χώρα που εμφανίστηκε στον Α' ημιτελικό της Eurovision απόψε.

Η Silia Kapsis ανέβηκε δυναμικά στη σκηνή της Eurovision και εντυπωσίασε το κοινό στην αρένα του Μάλμε τόσο με το τραγούδι όσο και με τις χορευτικές της ικανότητες. Συνθέτης του τραγουδιού υπενθυμίζεται πως είναι ο Δημήτρης Κοντόπουλος, ενώ το εντυπωσιακό σύνολο της Silia, με το λευκό και διακοσμημένο με στρας τοπ και παντελόνι, ήταν δημιουργία του γνωστού σχεδιαστή Στέλιου Κουδουνάρη.

Η Silia αλλά και οι χορευτές της ξεσήκωσαν τους πάντες με τη χορογραφία τους, η οποία μαζί με τα γραφικά που τους πλαισίωναν στη σκηνή της Eurovision, απογείωσαν το αποτέλεσμα. Πολλοί χρήστες μάλιστα στα social media και κυρίως στο Twitter, αναφέρθηκαν στην ενέργεια της Silia, καθώς έδωσε τον καλύτερό της εαυτό στη σκηνή της Eurovision.

Σημειώνεται πως λίγο πριν την εμφάνιση της Κύπρου, η Ελένη Φουρέιρα ντυμένη στα χρυσά και τραγουδώντας το «Fuego», επέστρεψε στη Eurovision και ξεσήκωσε τους πάντες στην έναρξη του A' ημιτελικού του 68ου διαγωνισμού. Η Μαρίνα Σάττι θα τραγουδήσει το «Ζάρι» στη 3η θέση του Β' ημιτελικού, στις 9 Μαΐου.

🇨🇾 Chipre - Liar de Silia Kapsis | 1ª Semifinal #Eurovision2024 pic.twitter.com/sshdXqHPjN — Task Movies (@TaskMovies) May 7, 2024

✨ “Should’ve known that you are a liar

But I looked the other way”



Silia kapsis, representante de Chipre 🇨🇾, es la encargada de abrir esta primera semifinal de #Eurovision2024 con “Liar”#EurovisiónRTVEhttps://t.co/YdkwfmnEGP pic.twitter.com/BsF8PdnYsp — Eurovisión España - RTVE 🇪🇸 (@eurovision_tve) May 7, 2024

Eurovision 2024 is powered by the wind energy generated by Silia Kapsis during Cyprus' dancebreak. #Eurovision2024 pic.twitter.com/pA2SQSdQDK — Priyant (@Priyant1987) May 7, 2024

🇨🇾 “I knew we couldn’t get much higher

But you promised the world to me”



Silia Kapsis, representante de Chipre, abre la primera semifinal de #Eurovision2024 por todo lo alto.#EurovisiónRTVE pic.twitter.com/C9s8V8sbsa — La 2 (@la2_tve) May 7, 2024