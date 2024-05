Eurovision 2024: Η Ελένη Φουρέιρα επέστρεψε και ξεσήκωσε το Μάλμε

Η Ελένη Φουρέιρα επέστρεψε και ξεσήκωσε τους πάντες στην έναρξη του A' ημιτελικού του 68ου διαγωνισμού της Eurovision.

Ντυμένη στα χρυσά και τραγουδώντας το «Fuego», η Ελένη Φουρέιρα «άνοιξε» τον φετινό διαγωνισμό στο Μάλμε της Σουηδίας και όλο το στάδιο τραγουδούσε μαζί της. Η τραγουδίστρια μαζί με έξι χορευτές έδωσαν το ρυθμό για την έναρξη του μουσικού διαγωνισμού με ένα ανανεωμένο χορευτικό του «Fuego» του 2018.

Η ίδια μάλιστα χόρεψε και σε οριεντάλ ρυθμούς, αφήνοντας τους θεατές άφωνους, όπως διακρίνεται και στα σχόλια που από το πρώτο λεπτό κατέκλυσαν το Twitter. Κάποιοι μάλιστα σε αυτά, την αποκαλούν «βασίλισσα της Eurovision.

