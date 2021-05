Κέρδισε το εισιτήριο για τον τελικό του Σαββάτου, η νεαρή Stefania που εκπροσώπησε την Ελλάδα στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision.

O μουσικός διαγωνισμός έγινε «στην έδρα» της νεαρότερης συμμετέχουσας στην φετινή Eurovision καθώς η Stefania ζει στην Ολλανδία.

Η Stefania ανέβηκε 4η σε σειρά εμφάνισης στην σκηνή του Ayoy Arena και έκλεψε τις εντυπώσεις. Φορώντας μια ολόσωμη φόρμα σε αποχρώσεις του μoβ διά χειρός Βρεττού Βρεττάκου, κεντημένη με 250.000 κρύσταλλα Swarovski, η Ελληνίδα εκπρόσωπος πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του Σαββάτου.

Οι φανς του διαγωνισμού έκαναν λόγο για την πιο φιλόδοξη συμμετοχή φέτος, με έξυπνη χρήση γραφικών green box και χορευτών σε πράσινα κορμάκια, έτσι ώστε να φαίνονται τηλεοπτικά μόνο τα καπέλα και τα κοστούμια τους. Αυτό το τηλεοπτικό τέχνασμα δεν έχει ξαναγίνει στην Eurovision, όπως λένε χαρακτηριστικά.

Στον σημερινό, Β' ημιτελικό διαγωνίστηκαν και κέρδισαν μία θέση στον Τελικό οι εξής χώρες: Αλβανία, Σερβία, Βουλγαρία, Μολδαβία, Πορτογαλία, Ισλανδία, Σαν Μαρίνο, Ελβετία, Ελλάδα και Φινλανδία.

Υπενθυμίζεται ότι στον τελικό θα συμμετάσχει και η Κύπρος που πέρασε την Τρίτη στον πρώτο ημιτελικό.

Hitting up the stage now is Stefania from Greece! 🇬🇷 Her song is called Last Dance and there's an appropriately large amount of dancing. #Eurovision #OpenUp #GRE pic.twitter.com/zPPaX7zsvT