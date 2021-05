Κέρδισε τις εντυπώσεις η Stefania από τη στιγμή που ανέβηκε στη σκηνή στο Ρότερνταμ για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον διαγωνισμό της Eurovision.

H νεαρή τραγουδίστρια ερμήνευσε το «Last Dance» 4η σε σειρά εμφάνισης στον Β' Ημιτελικό, διεκδικώντας μια θέση στον τελικό που θα διεξαχθεί στις 22 Μαΐου.

H Stefania είναι η νεαρότερη συμμετέχουσα φέτος στον διαγωνισμό. Ανέβηκε στη σκηνή φορώντας μια ολόσωμη φόρμα σε αποχρώσεις του μoβ διά χειρός Βρεττού Βρεττάκου, που αποκάλυψε μεταξύ άλλων πως το ρούχο είναι εμπνευσμένο «από την K-pop με κύριο χαρακτηριστικό τις έντονες λάμψεις».

Είναι κεντημένο με 250.000 κρύσταλλα Swarovski, ενώ χρειάστηκαν 2,5 μήνες για να ολοκληρωθεί.

Οι φανς του διαγωνισμού κάνουν λόγο για την πιο φιλόδοξη συμμετοχή φέτος, με έξυπνη χρήση γραφικών green box και χορευτών σε πράσινα κορμάκια, έτσι ώστε να φαίνονται τηλεοπτικά μόνο τα καπέλα και τα κοστούμια τους.

Αυτό το τηλεοπτικό τέχνασμα δεν έχει ξαναγίνει στην Eurovision, όπως λένε χαρακτηριστικά.

Στον σημερινό, Β' Ημιτελικό διαγωνίζονται και διεκδικούν μία θέση για τον γύρο του Τελικού δεκαέξι ακόμα χώρες.

Το «Last Dance» είναι μια δημιουργία των Δημήτρη Κοντόπουλου, Arcade και Sharon Vaughn, με τη σκηνοθετική σφραγίδα του Φωκά Ευαγγελινού, ενώ τα ρούχα της Στεφανίας Λυμπερακάκη επιμελήθηκε ο σχεδιαστής μόδας Βρεττός Βρεττάκος.

Υπενθυμίζεται ότι η Κύπρος και η Έλενα Τσαγκρινού πέρασε τον Τελικό, αφού διαγωνίστηκε στον Α' Ημιτελικό που διεξήχθη την Τρίτη.

Hitting up the stage now is Stefania from Greece! 🇬🇷 Her song is called Last Dance and there's an appropriately large amount of dancing. #Eurovision #OpenUp #GRE pic.twitter.com/zPPaX7zsvT