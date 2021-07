Επιδημιολόγος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) δήλωσε συντετριμμένη που είδε πλήθη φιλάθλων χωρίς μάσκες να τραγουδούν και να φωνάζουν στον τελικό αγώνα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου Euro 2020 χθες στο Λονδίνο χθες, εκφράζοντας ανησυχίες ότι θα προκαλέσει εξάπλωση της COVID-19, συμπεριλαμβανομένου του στελέχους Δέλτα.

Η Βρετανία βρίσκεται αντιμέτωπη με νέο κύμα της COVID-19 εξαιτίας του περισσότερο μεταδοτικού στελέχους παρά το γεγονός ότι έχει ένα από τα υψηλότερα στον κόσμο ποσοστά εμβολιασμού. Σχεδιάζει να καταργήσει τους περισσότερους από τους εναπομείναντες περιορισμούς για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού στις 19 Ιουλίου, σε μια κίνηση που προκαλεί ανησυχία σε κάποιους επιστήμονες.

Με έναν ασυνήθιστα ευθύ τόνο από τον οργανισμό υγείας του ΟΗΕ, που τις περισσότερες φορές απέχει από σχόλια για τις πολιτικές μεμονωμένων κρατών-μελών, η επικεφαλής της τεχνικής ομάδας του οργανισμού για την COVID-19 Μαρία Βαν Κέρκοβ χαρακτήρισε «ολέθριο» το θέαμα των 60.000 και πλέον θεατών στον αγώνα Ιταλίας-Αγγλίας.

Am I supposed to be enjoying watching transmission happening in front of my eyes?



The #COVID19 pandemic is not taking a break tonight… #SARSCoV2 #DeltaVariant will take advantage of unvaccinated people, in crowded settings, unmasked, screaming/shouting/singing. Devastating.