Έστειλαν «ματωμένη» βαριοπούλα στο Ευρωκοινοβούλιο με σφραγίδα της Wagner

Η εφημερίδα Telegraph μετέδωσε πως μια «ματωμένη» βαριοπούλα σε θήκη για βιολί εστάλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με την σφραγίδα της Wagner.

Αμέσως μετά τις εξελίξεις με το Ευρωκοινοβούλιο και την ανακήρυξη της Ομάδας Βάγκνερ σε «τρομοκρατική οργάνωση», μια βαριοπούλα καλυμμένη με ψεύτικο αίμα εστάλη σε έναν εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το πρωί της Πέμπτης.

Ορισμένα ΜΜΕ υποδεικνύουν ως αποστολέα τον επικεφαλής της μισθοφορικής ομάδας Wagner, Yevgeny Prigozhin, αλλά ακόμη δεν έχει επιβεβαιωθεί η πληροφορία..

Μια ομάδα που διατείνεται πως είναι φιλικά προσκείμενη στην Wagner παρείχε περισσότερες πληροφορίες ισχυριζόμενη πως ο Πριγκόζιν δήλωσε με αιχμηρό τρόπο: «Πριν η διαδικασία αυτή τεθεί σε νομική ισχύ, μου δόθηκε εντολή να υποβάλω μια ενημέρωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο».

Μέσα στη θήκη του βιολιού διακρίνεται μια μεταλλική βαριοπούλα με ξύλινη λαβή. Στο μεταλλικό μέρος της βαριοπούλας διακρίνεται η ένδειξη Wagner Group γραμμένη στα ρωσικά.

After EU Parliament declares Russia a terrorist state - Wagner force Prigozhin sent the European Parliament a sledgehammer in a violin case with "traces of blood" pic.twitter.com/tx6wLQD66i