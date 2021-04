Η τηλεοπτική σειρά «How I Met Your Mother» ετοιμάζει τη νέα της εκδοχή της, με τίτλο «How I Met Your Father» αυτή τη φορά και την Hilary Duff στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Στη νέα εκδοχή, η Sophie, την οποία θα υποδυθεί η Duff λέει στον γιο της την ιστορία του, πώς γνώρισε τον πατέρα του.

«Μια ιστορία που μας ταξιδεύει πίσω στο έτος 2021, με επίκεντρο την Sophie και την παρέα της σε μία αναζήτηση του να μάθουν ποιοι είναι, τι θέλουν από τη ζωή και πώς να ερωτευτούν στην νέα εποχή των εφαρμογών και των social media» αναφέρει το Variety.

Ωστόσο, άγνωστο παραμένει ακόμα αν η νέα εκδοχή θα συνδέεται με την πρωτότυπη σειρά με κάποιον τρόπο.

Τη σειρά υπογράφουν οι Isaac Aptaker και Elizabeth Berger, του This is Us και Love, Victor, συγγραφείς και εκτελεστικοί παραγωγοί στη σειρά.

Οι δημιουργοί του «How I Met Your Mother» Carter Bays και Craig Thomas είναι επίσης πίσω από την παραγωγή.



«Ήμουν απίστευτα τυχερή στην καριέρα μου που έπαιξα μερικούς υπέροχους χαρακτήρες και ανυπομονώ να αναλάβω το ρόλο της Sophie», δήλωσε η Duff.

«Ως τεράστια φαν του πρωτότυπου είναι τιμή μου να παίξω αλλά αισθάνομαι και λίγο αγχωμένη, που ο Carter και ο Creg μου εμπιστεύονται τη συνέχεια του "πνευματικού μωρού" τους.» είπε μεταξύ άλλων.

Το «How I Met Your Mother» προβλήθηκε στο CBS για εννέα σεζόν και πάνω από 200 επεισόδια από το 2005-2014.

Στη σειρά πρωταγωνιστούσαν οι Josh Radnor, Cobie Smulders, Neil Patrick Harris, Jason Segel και Alyson Hannigan. Ο Bob Saget ήταν ο αφηγητής.

«Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που φέρνουμε το« How I Met Your Father» στο Hulu», δήλωσαν οι Aptaker και Berger.

«Η εξαιρετική, πρωτότυπη σειρά του Carter και του Craig έφερε επανάσταση στην κωμωδία και είμαστε τόσο περήφανοι που μεταφέρουμε στον φακό την ιστορία για την επόμενη γενιά. Και με τη Hilary Duff ακόμη περισσότερο.».

Αυτή ωστόσο, δεν είναι η πρώτη προσπάθεια να κυκλοφορήσει μία νέα συνέχεια στο «HIMYM». Το CBS είχε παραγγείλει έναν πιλότο για το «How I Met Your Dad» το 2013, με πρωταγωνίστρια την Greta Gerwig και τη Meg Ryan στον ρόλο της αφηγήτριας. Αλλά τελικά η προσπάθεια δεν προχώρησε.

«Το How I Met Yοur Mother» συνεχίζει να είναι μια από τις πιο καινοτόμες και αγαπημένες κωμωδίες στην τηλεόραση», δήλωσε ο Craig Erwich, πρόεδρος της Hulu Originals και της ABC Entertainment.

Με πληροφορίες του Variety