Επιστρέφει η «ψεύτικη Μελάνια»; Η εμφάνιση του Τραμπ την Ημέρα των Εκλογών αναζωπυρώνει νέες θεωρίες

Η θεωρία της «ψεύτικης Μελάνια» επανέρχεται στα social media, με χρήστες να σχολιάζουν ότι η Μελάνια Τραμπ, η οποία εμφανίστηκε για να ψηφίσει μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ, δεν ήταν η πραγματική.

Αυτή η θεωρία συνωμοσίας δεν είναι καινούρια· παλαιότερα, υποστηριζόταν ότι χρησιμοποιούνταν σωσίας της Μελάνια Τραμπ σε ορισμένες εκδηλώσεις. Ωστόσο, ποτέ δεν υπήρξε κάποια απόδειξη που να στηρίζει αυτήν τη θεωρία, η οποία παραμένει κυρίως ένα θέμα διασκέδασης στα κοινωνικά δίκτυα.

Just to show you how little money is left in The Trump Campaign - this is who they have to hire now for Melania.



I look more like Melania and I’m a silhouette.pic.twitter.com/gL9zR5h8wZ