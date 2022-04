Επιστήμονες «βάπτισαν» νέο είδος σαρανταποδαρούσας προς τιμή της Τέιλορ Σουίφτ

Μια ομάδα επιστημόνων «βάπτισε» ένα νέο είδος σαρανταποδαρούσας που ανακάλυψαν στο Τενεσί προς τιμή της τραγουδίστριας Τέιλoρ Σουίφτ.

Σε ένα tweet του, ο Δρ. Derek Hennen κοινοποίησε τα ονόματα ορισμένων από τα 17 είδη του εντόμου που ο ίδιος και η ομάδα του, Virginia Tech, οι drs. Jackson Means και Paul Marek, ανακάλυψαν στο πλαίσιο της νέας εργασίας τους, που δημοσιεύτηκε στο ZooKeys.

Όπως ανέφερε στην πολιτεία του Τενεσί ανακάλυψαν το Nannaria swiftae ή Swift Twisted-Claw Millipede, στο οποίο χάρισαν αυτό το όνομα επειδή ο Hennen είναι μεγάλος θαυμαστής της Τέιλορ Σουίφτ.

«Ήθελα να δείξω την εκτίμησή μου δίνοντας το όνομά της σε αυτό το νέο είδος από το Τενεσί», έγραψε ο ίδιος. «Μεγάλη τιμή!»

Σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stone, ο dr. Hennen εξήγησε πως «Η μουσική της με βοήθησε να ξεπεράσω τις δυσκολίες που είχα όταν έκανα το μεταπτυχιακό μου, οπότε το να ονομάσω ένα νέο είδος σαρανταποδαρούσας προς τιμήν της είναι ο τρόπος μου να πω ευχαριστώ».

Εξήγησε με ανάρτησή του στο Twitter του ότι αυτός και οι άλλοι επιστήμονες είχαν περάσει πέντε χρόνια ψάχνοντας για τις σαρανταποδαρούσες στα Απαλάχια Όρη. Μέχρι στιγμής, η Nannaria swiftae έχει ανακαλυφθεί μόνο στο Τενεσί, την πατρίδα της τραγουδίστριας.

Ο Hennen ωστόσο, έδωσε και το όνομα της γυναίκας του σε ένα άλλο είδος σαρανταποδαρούσας, το Nannaria marianae.

Βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά που ένας μεγάλος καλλιτέχνης συνδέεται με μια νέα ανακάλυψη στο ζωικό βασίλειο.

Το 2020, ένα είδος δηλητηριώδους φιδιού πήρε το όνομα του James Hetfield των Metallica. Το Atheris hetfieldi, ένα είδος αφρικανικής οχιάς Bush, έλαβε το όνομά του επειδή ένας από τους ερευνητές ήθελε να ευχαριστήσει τον σπουδαίο μουσικό. «Ως ευχαριστώ για όλα τα καλά vibes που μας έχει μεταδώσει η μουσική του (Hetfield) σε όλη την προσωπική μου ζωή και σταδιοδρομία» είχε πει.

Ένα χρόνο πριν, το 2019, ανακαλύφθηκαν τέσσερα νέα είδη αράχνης που πήραν τα ονόματα από τις μπάντες των Iron Maiden, Scorpions, Def Leppard και Angra, ενώ το 2017 ένα είδος γαρίδας, η Synalpheus pinkfloydi, πήρε το όνομά της από τους θρύλους της κλασικής ροκ Pink Floyd.

BIG NEWS! Our new paper describing 17 new species of Twisted-Claw Millipedes from Appalachia is published! I spent 5 years of my life searching for them with @Nannaria1 and @apheloria. I named a new species after my wife, and another after @taylorswift13! https://t.co/QXRT6gk1Px pic.twitter.com/kL4T56P4Qd