Επαναπατρίστηκε στη Σαουδική Αραβία κρατούμενος του Γκουαντάναμο- Μετά από 21 χρόνια

Έναν Σαουδάραβα που είχε συλληφθεί και κρατείτο στο Γκουαντάναμο μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, αλλά δεν του απαγγέλθηκαν ποτέ κατηγορίες, ανακοίνωσαν επίσημα πως επαναπάτρισαν οι αμερικανικές αρχές των ΗΠΑ.

Ο Γάσαν Αμπντούλα αλ Σάρμπι μεταφέρθηκε στην πατρίδα του από το Γκουαντάναμο καθώς εκτιμήθηκε πως δεν εγείρει πλέον απειλή για την αμερικανική εθνική ασφάλεια, διευκρίνισε σε ανακοίνωσή του το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας.

Ο 48χρονος Σαουδάραβας, είχε συλληφθεί μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, αλλά δεν του απαγγέλθηκαν ποτέ κατηγορίες επίσημα. Σπούδαζε αεροναυτική σε πανεπιστήμιο στο Φοίνιξ της Αριζόνας κι έκανε μαθήματα πιλότου μαζί με δύο από τους αεροπειρατές που συμμετείχαν στις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές.

INBOX: Another Gitmo detained released, this time to Saudi Arabia. "31 detainees remain at Guantanamo Bay: 17 are eligible for transfer" pic.twitter.com/IaHBlOCQnl