Εννέα νεκροί από την κακοκαιρία στην Τουρκία

Εννέα άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί στην Τουρκία ύστερα από σφοδρή κακοκαιρία, ενώ συνεχίζει να αγνοούνται 11 ναυτικοί στη Μαύρη Θάλασσα.

«Εννέα συμπολίτες μας έχασαν τη ζωή τους λόγω των καταιγίδων και των σφοδρών βροχοπτώσεων», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Αλι Γερλικαγιά σε συνέντευξη Τύπου στην επαρχία Ζονγκουλντάκ (βορειοδυτικά) όπου τέσσερις άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο.

Πέντε άλλοι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, έχασαν τη ζωή τους σε πλημμύρες στις επαρχίες Μπατμάν και Ντιγιάρμπακιρ, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος.

Άνεμοι ταχύτητας 130 έως 140 χλμ/ώρα σάρωσαν την περιοχή, με αποτέλεσμα να σχηματιστούν κύματα ύψους οκτώ έως εννέα μέτρων, σύμφωνα με τον υπουργό.

Το σκάφος Kafkametler, με σημαία Τουρκίας, βυθίστηκε αφού χτύπησε νωρίς χθες σε κυματοθραύστη ενώ απέπλεε από το λιμάνι του Ερεγκλί, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 200 χιλιομέτρων ανατολικά της Κωνσταντινούπολης, δήλωσε ο υπουργός.

Strong winds and heavy rain in the Ereğli of Zonguldak, #Turkey .



