Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 9 νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 6,7 Ρίχτερ

Τουλάχιστον εννέα νεκρούς άφησε πίσω του ο ισχυρός σεισμός των 6,7 ρίχτερ, που έπληξε την Παρασκευή τις Φιλιππίνες, αριθμός που ίσως αυξηθεί.

Συγκεκριμένα ο σεισμός προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος της οροφής εμπορικού κέντρου, στην Πόλη του Στρατηγού Σάντος στις Φιλιππίνες.

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν, πάνω από 800 σπίτια υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν, ενώ τα συνεργεία εντόπισαν και άλλα πτώματα στα συντρίμμια, κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης τις προηγούμενες ώρες.

The Municipal Hall of Glan in Sarangani is among the most heavily-hit infrastructure by the earthquake in southern Mindanao. Mayor Victor James Yap Sr. says the local gov’t is still completing the full damage assessment to be submitted to the national government. | @EJgomezzzz pic.twitter.com/WwxgEdnpN0