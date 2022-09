Εμπρηστικός Ερντογάν: Η Ελλάδα δεν είναι ισότιμος συνομιλητής μας - Θα λογοδοτήσει για το μεταναστευτικό

Η Ελλάδα δεν είναι και δεν μπορεί να είναι ισότιμος συνομιλητής της Τουρκίας, διεμήνυσε εκ νέου ο Τούρκος πρόεδρος μιλώντας στο υπουργικό συμβούλιο και λίγο μετά την κλήση του Έλληνα πρέσβη από το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών για την αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών.

«Ενώ καταβάλλουμε ειλικρινείς προσπάθειες για τον τερματισμό των πολέμων, των εντάσεων και των κρίσεων στον κόσμο, έχουμε τις προκλήσεις της γειτονικής μας Ελλάδας» ανέφερε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Η Ελλάδα δεν είναι και δεν μπορεί να είναι ισότιμος και συνομιλητής μας» διεμήνυσε.

Πρόσθεσε δε, πως «οι συγκεντρώσεις ξένων στρατιωτικών δυνάμεων σε όλη την Ελλάδα, θα πρέπει να ενοχλεί τον ελληνικό λαό, όχι εμάς».

Turkish President Erdogan:



- Greece aren't at our level as they're not our equal politically, economically or militarily

- Foreign military build-up across Greece should disturb Greek people, not us

- Greece will be held accountable for people it left to die in Mediterranean pic.twitter.com/LgvP9iLVZk