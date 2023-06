Έμπορος έργων τέχνης πουλούσε πλαστούς πίνακες του Άντι Γουόρχολ

Ένας έμπορος έργων τέχνης από τη Φλόριντα καταδικάστηκε την Τρίτη σε δύο χρόνια και τρεις μήνες φυλάκιση για πώληση πλαστών πινάκων του Άντι Γουόρχολ.

Ο 69χρονος Ντάνιελ Έλι Μπουαζίζ καταδικάστηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Φορτ Πίρς, για απάτη πώλησης ψεύτικων έργων τέχνης του Άντι Γουόρχολ.

Ο ίδιος δήλωσε ένοχος τον Φεβρουάριο σε μία μόνο κατηγορία για ξέπλυμα χρήματος, ενώ οι εισαγγελείς συμφώνησαν να αποσύρουν άλλες 16 κατηγορίες που αφορούσαν απάτη και υπεξαίρεση. Του επιβλήθηκε πρόστιμο 15.000 δολαρίων και η ακρόαση για αποζημίωση έχει προγραμματιστεί για τις 16 Αυγούστου.

Οι εισαγγελείς είπαν ότι ο Ντάνιελ Έλι Μπουαζίζ, ιδιοκτήτης των γκαλερί Danieli Fine Art και Galerie Danieli στην κομητεία Παλμ Μπιτς, πούλησε πλαστά έργα τέχνης σε πελάτη τον Οκτώβριο του 2021. Μεταξύ άλλων πούλησε και πίνακες που υποτίθεται ότι δημιούργησε ο Άντι Γουόρχολ. Πούλησε επίσης ψεύτικους πίνακες των Ρόι Λιχτενστάιν, Κιθ Χάρινγκ και Ανρί Ματίς.

Ο Ντάνιελ Έλι Μπουαζίζ φέρεται να είπε στον πελάτη ότι οι πίνακες, τους οποίους πούλησε σε τιμές που κυμαίνονταν από 75.000 έως 240.000 δολαρίων, ήταν αυθεντικοί, πρωτότυποι και ότι ορισμένοι είχαν υπογραφεί από τους ίδιους τους καλλιτέχνες, σύμφωνα με τους ανακριτές.

Ο πελάτης έδωσε στον Ντάνιελ Έλι Μπουαζίζ προκαταβολή 200.000 δολαρίων που κατατέθηκε στον λογαριασμό του και στη συνέχεια τα υπόλοιπα χρήματα μεταφέρθηκαν σε άλλους λογαριασμούς. Τα έργα τέχνης ήταν αναπαραγωγές που αγοράστηκαν σε διαδικτυακές δημοπρασίες.

