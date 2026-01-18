Εκτροχιασμός τρένων στην Ισπανία: Πληροφορίες για νεκρούς, τραυματίες και εγκλωβισμένους

Τρένα υψηλής ταχύτητας εκτροχιάστηκαν στην Ισπανία και σύμφωνα με το Reuters, τουλάχιστον δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους.

Συγκεκριμένα, το πρακτορείο αναφέρει ότι: «Τουλάχιστον δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους και άγνωστος αριθμός ατόμων έχει παγιδευτεί μετά τον εκτροχιασμό δύο τρένων υψηλής ταχύτητας την Κυριακή στη νότια Ισπανία, σύμφωνα με την ισπανική αστυνομία. Το ατύχημα συνέβη στο Αδαμούζ, κοντά στην Κόρδοβα. Άγνωστος αριθμός επιβατών έχει τραυματιστεί, σύμφωνα με την Πολιτοφυλακή».

🔴 ÚLTIMA HORA | Interior confirma que al menos hay dos muertos por el descarrilamiento de dos trenes en Adamuz (Córdoba)



📹 @eleanorinthesky https://t.co/EddWJeCYOb pic.twitter.com/w6Kiup4bPJ — EL PAÍS (@el_pais) January 18, 2026

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν μεταβεί στον τόπο του ατυχήματος και βοηθούν στην απεγκλωβισμό των επιβατών που έχουν παγιδευτεί. Το τρένο της εταιρείας Iryo που υπέστη το ατύχημα μετέφερε 300 άτομα και, προς το παρόν, οι αιτίες του εκτροχιασμού είναι άγνωστες.

Η εταιρεία Adif ενημέρωσε για τον εκτροχιασμό του τρένου της εταιρείας Iryo που είχε αναχωρήσει στις 18:40 από τη Μάλαγα με προορισμό το Puerta de Atocha (Μαδρίτη). Το ατύχημα συνέβη μόλις 10 λεπτά μετά την έναρξη του ταξιδιού, στις παρακαμπτήριες εισόδου του Adamuz, όπου το τρένο εισέβαλε στην παρακείμενη γραμμή, επηρεάζοντας τα βαγόνια 7 και 8 ενός άλλου συρμού με προορισμό την Ουέλβα.

Με πληροφορίες από Reuters, EL PAÍS

