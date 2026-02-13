Εκλογές στο Μπανγκλαντές: Το Εθνικιστικό Κόμμα κερδίζει την πλειοψηφία

Το Εθνικιστικό Κόμμα Μπανγκλαντές (BNP), υπό τον Ταρίκ Ραχμάν, εξασφάλισε την πλειοψηφία στις πρώτες βουλευτικές εκλογές που διεξάγονται στη χώρα μετά την πτώση του καθεστώτος της Σεΐχ Χασίνα.

Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα, από τις πρώτες πρωινές ώρες το BNP είχε ήδη ξεπεράσει τις 150 έδρες που απαιτούνται για την απόλυτη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, αφήνοντας πολύ πίσω την κυριότερη αντίπαλη παράταξη, τη συμμαχία υπό τους ισλαμιστές του Τζαμάατ-ι-Ισλάμι.

Πρόκειται για μια θεαματική ανατροπή στην πολιτική πορεία του ηγέτη του BNP, Ταρίκ Ραχμάν, ο οποίος βρίσκεται σε αυτοεξορία στο Λονδίνο, όπως μεταδίδει το BBC.

Οι πολίτες κλήθηκαν να ψηφίσουν για την ανάδειξη νέας κυβέρνησης, ενώ παράλληλα συμμετείχαν και σε δημοψήφισμα για την αναθεώρηση του Συντάγματος.

Είναι οι πρώτες εκλογές που πραγματοποιούνται μετά τις αιματηρές φοιτητικές διαδηλώσεις του 2024, οι οποίες έβαλαν τέλος στη 15ετή διακυβέρνηση της ολοένα και πιο αυταρχικής ηγέτιδας Σεΐχ Χασίνα.

Κατά τη διάρκεια της εξέγερσης σκοτώθηκαν περίπου 1.400 διαδηλωτές, με τη Χασίνα να κατηγορείται ότι έδωσε προσωπικά εντολή για την καταστολή - κατηγορία που η ίδια αρνείται.

Το κόμμα της, η Awami League, είχε αποκλειστεί από τη συμμετοχή στις εκλογές.

Το Νέο Δελχί, όπου κατέφυγε η Χασίνα μετά την αποχώρησή της από την εξουσία και όπου οι διμερείς σχέσεις με το Μπανγκλαντές έχουν επιδεινωθεί, παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις, σύμφωνα με τον ανταποκριτή μας στην Ινδία.

Συγχαρητήρια ΗΠΑ για την «ιστορική νίκη» του Ραχμάν

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Μπαγκλαντές συνεχάρη το BNP και τον ηγέτη του για την «επιτυχημένη εκλογή» και την «ιστορική νίκη» του.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσβλέπουν στη συνεργασία μαζί σας για την επίτευξη των κοινών στόχων της ευημερίας και της ασφάλειας και για τις δύο χώρες μας», έγραψε ο πρέσβης, Μπρεντ Τ. Κρίστενσεν.

Τα επίσημα αποτελέσματα δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη, αν και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης προβλέπουν συντριπτική νίκη για το BNP.

Εκλογές στο Μπανγκλαντές: Γιατί είναι ίσως οι «πιο ιστορικές»

Είναι αυτές οι πιο ιστορικές εκλογές στην ιστορία του Μπανγκλαντές ή πρόκειται απλώς για μια ακόμη στροφή σε μια ταραχώδη πολιτική πορεία;

«Πιθανότατα είναι το πρώτο», απαντά ο Shafqat Munir του Ινστιτούτου Ειρήνης και Ασφάλειας του Μπανγκλαντές (BIPSS).

«Οι τελευταίες κανονικές εκλογές διεξήχθησαν τον Δεκέμβριο του 2008. Από τότε, όλα ήταν στημένα», υποστηρίζει.

Σχεδόν 60 εκατομμύρια νέοι ψηφοφόροι δεν έχουν «ζήσει ποτέ μια πραγματική αναμέτρηση» και για αυτούς, οι εκλογές είναι συνώνυμες με «ψευδείς καταχωρήσεις και παρατυπίες».

Ο διεθνής Τύπος παρατηρεί τον ενθουσιασμό για την ανάκτηση του εκλογικού δικαιώματος, αλλά «η ανησυχία παραμένει υψηλή, τροφοδοτούμενη από την παραπληροφόρηση», όπως σημειώνει και ο Munir.

Ωστόσο, «βλέπει» ελπίδα. Αυτή η εκστρατεία ήταν πολύ λιγότερο βίαιη από τις προηγούμενες εκλογές και χαρακτηρίστηκε από απροσδόκητη ευγένεια.

«Δεν πρόκειται απλώς για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος. Πρόκειται για μια καταπιεσμένη χώρα που ανακτά τη φωνή της – ίσως η αρχή μιας χρυσής εποχής», σημειώνει.

Με πληροφορίες από BBC