Εκατοντάδες ακτιβιστές μπλόκαραν διάδρομο για ιδιωτικά τζετ στο Σίπχολ του Άμστερνταμ - Χάος και συλλήψεις

Εκατοντάδες ακτιβιστές για το κλίμα εισέβαλαν σε διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης του αεροδρομίου Σίπχολ του Άμστερνταμ, επιχειρώντας να μπλοκάρουν την απογείωση ιδιωτικών τζετ.

Επρόκειτο για την τελευταία από μια σειρά διαμαρτυριών που στόχο έχει να επιστήσει την προσοχή του κοινού στη ραγδαία κλιματική κρίση.

Η Greenpeace Ολλανδίας ανέφερε πως στη διαμαρτυρία στο Σίπχολ, ένα από τα μεγαλύτερα σε κίνηση αεροδρόμια της Ευρώπης, συμμετείχαν «πάνω από 500 ακτιβιστές» της οργάνωσης και της Extinction Rebellion, αριθμό που η αρχή του αεροδρομίου εκτίμησε τα 300 άτομα.

Παρά τη «μεγάλης κλίμακας διαμαρτυρία», όπως αναγνώρισε ο Ρόμπερτ Καπέλ, εκπρόσωπος των αρχών του αεροδρομίου, η αεροπορική κίνηση δε διαταράχτηκε καθώς ο συγκεκριμένος διάδρομος χρησιμοποιείται αποκλειστικά από ιδιωτικά τζετ και μέχρι το βράδυ του Σαββάτου δεν υπήρχε προγραμματισμένη καμία πτήση.

Amsterdam airport police running after hundreds of climate activists blocking private jets while on bicycles is objectively funny https://t.co/nhiVnblHGg pic.twitter.com/o4ULxKzmuH

«Σήμερα (σ.σ χθες, Σάββατο) το πρωί, ακτιβιστές συγκεντρώθηκαν στο παρακείμενο δάσος, κρατώντας σημαίες και πλακάτ με συνθήματα όπως "SOS γι το κλίμα" και "όχι άλλες πτήσεις". Παράλληλα, άλλη ομάδα κατάφερε να φτάσει στο αεροδρόμιο από αντίθετη κατεύθυνση με ποδήλατα» ανέφερε η Greenpeace.



Private jets are the most polluting way to travel. 5 to 14 times more polluting than a 'normal' aircraft. Greenpeace and Extinction Rebellion are blocking the “VIP” terminal at Amsterdam Airport. #schiphol pic.twitter.com/o2ervrovs6