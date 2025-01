Εκατόμβη νεκρών στο Θιβέτ από τον σεισμό 7,1 Ρίχτερ - Εικόνες και βίντεο

Ένας ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,1 Ρίχτερ συγκλόνισε τα βόρεια Ιμαλάια, κοντά σε μία από τις ιερότερες πόλεις του Θιβέτ, το πρωί της Τρίτης, σύμφωνα με την Υπηρεσία Γεωλογικών Ερευνών των ΗΠΑ (USGS). Η Κίνα ανακοίνωσε τουλάχιστον 95 νεκρούς και 130 τραυματίες, ενώ ο σεισμός έγινε αισθητός στο Νεπάλ, το Μπουτάν και την Ινδία.

Ο σεισμός, που η Κίνα επισημαίνει πως είναι 6,8 Ρίχτερ και όχι 7,1, σημειώθηκε στις 9:05 π.μ. τοπική ώρα, με επίκεντρο την επαρχία Τινγκρί, γνωστή ως η «βόρεια πύλη» της περιοχής του Έβερεστ, και εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το Κινεζικό Κέντρο Σεισμολογικών Δικτύων. Στην περιοχή Σιγκάτσε του Θιβέτ, που φιλοξενεί περίπου 800.000 κατοίκους και αποτελεί έδρα του Πατσέν Λάμα, οι καταστροφές ήταν εκτεταμένες.

A massive earthquake of 7.1 magnitude struck the Tibet-Nepal border, till now more than 30 people reported dead many injured...more updates awaited #Tibet #nepal #earthquake pic.twitter.com/qFTXX9ukwC — Surabhi Tiwari Rathi🇮🇳 (@surabhi_tiwari_) January 7, 2025

Περισσότερα από 1.000 σπίτια υπέστησαν ζημιές, ενώ οι μετασεισμοί μεγέθους έως 4,4 Ρίχτερ συνεχίστηκαν, εντείνοντας την αγωνία των κατοίκων.

Οι δονήσεις έγιναν αισθητές σε απόσταση 400 χιλιομέτρων, φτάνοντας μέχρι το Κατμαντού του Νεπάλ, όπου οι κάτοικοι βγήκαν έντρομοι από τα σπίτια τους. Στο Κατμαντού, ένας άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά όταν πήδηξε από το κτίριο όπου διέμενε. Σεισμικές δονήσεις καταγράφηκαν επίσης στην πρωτεύουσα του Μπουτάν, Θίμπου, και στη βόρεια Ινδία.

WATCH: At least 32 people have been killed after a powerful earthquake struck a remote region of Tibet on Tuesday morning, according to Chinese state media, with tremors felt in neighboring Nepal and parts of northern India. pic.twitter.com/mU4dQ2Pymf — World Times (@WorldTimesWT) January 7, 2025

Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, κάλεσε για άμεσες επιχειρήσεις διάσωσης, με περισσότερους από 1.500 πυροσβέστες και σωστικά συνεργεία να αποστέλλονται στην περιοχή. Περισσότερα από 22.000 είδη πρώτης ανάγκης, όπως σκηνές, κουβέρτες και κλίνες, διανεμήθηκαν στους πληγέντες.

Η σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή προκαλείται από τη σύγκρουση των τεκτονικών πλακών της Ινδίας και της Ευρασίας. Από το 1950, έχουν καταγραφεί 21 σεισμοί μεγέθους 6 Ρίχτερ ή μεγαλύτεροι στην περιοχή Λάσα. Ο πρόσφατος σεισμός αναβίωσε τις μνήμες της καταστροφικής δόνησης του 2015 στο Νεπάλ, που είχε στοιχίσει τη ζωή σε περίπου 9.000 ανθρώπους.

A 7.1-magnitude earthquake struck Tingri County in Tibet, causing widespread devastation. The epicenter was located in Tingri, the Chinese state media reporting at least 53 dead and 68 injured. The death toll is still rising. and sources said the death toll is higher than 100. pic.twitter.com/b8LJiLZHEv — Sangyal Kunchok (སངས་རྒྱས།) 💎 (@sangyalkunchok) January 7, 2025

«Το κρεβάτι κουνιόταν, νόμιζα ότι το παιδί μου το μετακινούσε», δήλωσε η Meera Adhikari από το Κατμαντού. «Όταν άκουσα τα παράθυρα να τρίζουν, κατάλαβα ότι ήταν σεισμός. Είμαι ακόμα σοκαρισμένη».

Ο σεισμός αναμένεται να έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην περιοχή, τόσο σε επίπεδο ανθρωπιστικής κρίσης όσο και σε θέματα υποδομών. Οι αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις διάσωσης, ενώ η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις εξελίξεις.

Με πληροφορίες από Reuters