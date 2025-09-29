ΔΙΕΘΝΗ
Έφυγε στα 105 η γηραιότερη δίδυμη της Βρετανίας: Η ιστορία των «Twinnies» που έζησαν 100 χρόνια μαζί

Η Κάθλιν Γουάιτχεντ, η γηραιότερη πανομοιότυπη δίδυμη της Βρετανίας, πέθανε σε ηλικία 105 ετών, τρία χρόνια μετά την αδελφή της

LifO Newsroom
Έφυγε στα 105 η γηραιότερη δίδυμη της Βρετανίας: Η ιστορία των «Twinnies» που έζησαν 100 χρόνια μαζί
Η γηραιότερη ομοζυγωτική δίδυμη της Βρετανίας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 105 ετών, τρία χρόνια μετά τον θάνατο της αδελφής της.

Η Κάθλιν Γουάιτχεντ πέθανε ήσυχα αυτόν τον μήνα, ενώ η δίδυμή της, Ντόροθι Σίβιερ, είχε φύγει τον Ιούλιο του 2022.

Γεννημένες στις 28 Αυγούστου 1920, οι «Twinnies», όπως αποκαλούσαν τον εαυτό τους, πίστευαν ότι το μυστικό της μακροζωίας τους ήταν η ισορροπία: κρασί και σοκολάτα μαζί με άσκηση, υγιεινή διατροφή και —πάνω απ’ όλα— πολλές γυναικείες φιλίες.

Και οι δύο εργάστηκαν στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο: η Γουάιτχεντ ως χειρίστρια ραντάρ, ενώ η Σίβιερ ως ακτινολόγος που περιέθαλπε στρατιώτες από τη Νορμανδία.

Η Γουάιτχεντ, που ήθελε να σπουδάσει καλές τέχνες αλλά τελικά έγινε δασκάλα, ανακάλυψε ξανά την αγάπη της για τη ζωγραφική στα τελευταία χρόνια της ζωής της. Η Σίβιερ παντρεύτηκε, απέκτησε τρία παιδιά, έξι εγγόνια και οκτώ δισέγγονα.

Οι δύο αδελφές έζησαν μαζί στο πατρικό τους και γιόρτασαν τα 100 τους χρόνια το 2020, δηλώνοντας ότι δεν καβγάδισαν ποτέ. «Πάντα τα πηγαίναμε πολύ καλά», είχε πει η Ντόροθι.

Η Κάθλιν είχε αποκαλύψει τότε το μυστικό της: «Τρώμε και λιχουδιές, αλλά και πολύ υγιεινά. Δεν καπνίσαμε ποτέ, αλλά απολαμβάνουμε πότε-πότε ένα ποτηράκι κρασί.»

Με πληροφορίες από Guardian

