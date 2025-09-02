Dwayne Johnson: Ο «σταρ των blockbuster» σε έναν διαφορετικό ρόλο που «επιθυμούσε βαθιά»

Ο Αμερικανός ηθοποιός Dwayne «The Rock» Johnson δήλωσε ότι είχε μια «βαθιά επιθυμία» να κάνει ένα διαφορετικό είδος ταινίας, μετά από χρόνια που ήταν «παγιδευμένος στο καλούπι» του σταρ των blockbuster.

Ο 53χρονος ίσως βρεθεί για πρώτη φορά υποψήφιος για Όσκαρ, χάρη στον ρόλο του στην ταινία The Smashing Machine, η οποία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ της Βενετίας.

Ο Johnson είπε ότι το να ενσαρκώσει τον μαχητή του UFC, Μαρκ Κερ, στην ταινία «σίγουρα άλλαξε τη ζωή του», προσθέτοντας ότι η μεταμόρφωση αυτή ήταν κάτι που «πραγματικά διψούσε να κάνει».

Στους δημοσιογράφους ανέφερε: «Μέχρι τώρα φοβόμουν να εμβαθύνω, να γίνω έντονος και ωμός, μέχρι που μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία».

Ο Johnson είναι πιο γνωστός για τους ρόλους του σε ταινίες μεγάλου προϋπολογισμού, όπως Jumanji, San Andreas, Black Adam, Moana, Baywatch και το franchise Fast & Furious.

Η ταινία «The Smashing Machine», σε σκηνοθεσία Μπένι Σάφντι, τον φέρνει ξανά μαζί με την συμπρωταγωνίστριά του στο Jungle Cruise, Έμιλι Μπλαντ.

Όταν ρωτήθηκε για το κίνητρό του να αναλάβει τον ρόλο, ο Johnson εξήγησε: «Το ήθελα αυτό εδώ και πολύ καιρό. Στο Χόλιγουντ, όπως όλοι ξέρουμε, όλα περιστρέφονται γύρω από το box office και κυνηγάς το box office. Και το box office στον κλάδο μας είναι πολύ δυνατό, μπορεί να γίνει πολύ πιεστικό. Μπορεί να σε στριμώξει σε μια γωνία και σε μια κατηγορία: «Αυτός είναι ο δρόμος σου, αυτό κάνεις, αυτό θέλει να είσαι το κοινό και αυτό θέλει να είσαι το Χόλιγουντ. Και το καταλάβαινα αυτό, και έκανα αυτές τις ταινίες, και μου άρεσαν, και ήταν διασκεδαστικές, και μερικές ήταν πολύ καλές και πήγαν καλά, ενώ άλλες όχι και τόσο!», είπε γελώντας.

«Αλλά αυτό που συνειδητοποίησα είναι ότι μέσα μου υπήρχε αυτή η φλόγα, αυτή η φωνή που έλεγε: “κι αν υπάρχει κάτι παραπάνω; Κι αν μπορώ;”. Μερικές φορές είναι δύσκολο να ξέρεις τι είσαι ικανός να κάνεις όταν σε έχουν βάλει σε καλούπι. Είναι πιο δύσκολο να πεις “περίμενε, μπορώ να το κάνω αυτό; Νομίζω ότι μπορώ”. Και καμιά φορά χρειάζεσαι ανθρώπους που αγαπάς και σέβεσαι να σου πουν “μπορείς”».

Ο Johnson , γνωστός και ως The Rock από την καριέρα του στο wrestling, πρόσθεσε ότι δεν πιστεύει πως η ανάληψη αυτού του ρόλου έχει να κάνει «με το να αποδείξει κάτι στο Χόλιγουντ, όσο με το να αποδείξει κάτι στον εαυτό του, εσωτερικά».

Το τρέιλερ της ταινίας «The Smashing Machine»:

Η ερμηνεία του Johnson «μια αποκάλυψη»

Ο Dwayne Johnson έχει δεχθεί εγκωμιαστικά σχόλια από τους κριτικούς στις πρώτες κριτικές της ταινίας. Ο Owen Gleiberman του Variety χαρακτήρισε την ερμηνεία του ως «μια αποκάλυψη», προσθέτοντας ότι «μοιάζει σαν ένας νέος ηθοποιός».

Σε μια κριτική τεσσάρων αστέρων, ο Robbie Collin της Telegraph έγραψε: «Η ερμηνεία του είναι ζεστή, ειλικρινής και αξιοθαύμαστα χωρίς εγωισμό, ενώ μερικά εξαιρετικά λεπτά προσθετικά στο πρόσωπο αλλάζουν την εμφάνισή του τόσο όσο χρειάζεται ώστε να βλέπεις τον χαρακτήρα του, και όχι τον The Rock, να ξεπροβάλλει στην οθόνη».

Ο Ryan Lattanzio του IndieWire κατέληξε: «Αν και το The Smashing Machine δεν μοιάζει με εύκολη υποψηφιότητα για βραβεία, ο Johnson κατακτά μια αξιοσημείωτη θέση ανάμεσα στους διεκδικητές φέτος». Συνήθως σε μια ταινία με τον Dwayne Johnson, δεν περνούν περισσότερα από τέσσερα λεπτά μέχρι την επόμενη έκρηξη ή καταδίωξη.

Με πληροφορίες από BBC