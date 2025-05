Dua Lipa, Έλτον Τζον και δεκάδες ακόμη καλλιτέχνες ζητούν νομική προστασία από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Μεγάλα ονόματα της βρετανικής μουσικής, του θεάτρου και της λογοτεχνίας, ανάμεσά τους οι Dua Lipa, o Έλτον Τζον, o Ίαν ΜακΚέλεν και Florence Welch, ζητούν από την κυβέρνηση να παρέμβει νομοθετικά ώστε να προστατευτούν τα έργα τους από την ανεξέλεγκτη χρήση τους από την τεχνητή νοημοσύνη.

Σε επιστολή προς τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, που υπογράφεται από περισσότερους από 400 δημιουργούς, τονίζουν ότι αν δεν υπάρξει νομική θωράκιση, το αποτέλεσμα θα είναι να «χαρίζουν» τη δουλειά τους σε μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες. Προειδοποιούν επίσης ότι διακυβεύεται η ίδια η θέση της Βρετανίας ως δημιουργική δύναμη παγκόσμιου επιπέδου.

Η βασική τους απαίτηση είναι η στήριξη μιας τροπολογίας που φέρνει στη Βουλή των Λόρδων η βαρόνη Μπίμπαν Κίντρον. Η πρόταση προβλέπει πως οι εταιρείες που εκπαιδεύουν αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να είναι διαφανείς ως προς τη χρήση υλικού που υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα και να ενημερώνουν τους δημιουργούς.

Η κυβέρνηση από την πλευρά της δηλώνει πως προσπαθεί να βρει μια ισορροπία. Εκπρόσωπός της ανέφερε ότι στόχος είναι να ενισχυθούν τόσο οι δημιουργικές βιομηχανίες όσο και οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, μέσα από ένα πακέτο μέτρων που βρίσκεται ακόμη υπό διαβούλευση.

«Δεν θα προχωρήσουμε σε καμία αλλαγή αν δεν είμαστε βέβαιοι πως εξυπηρετεί τα συμφέροντα των δημιουργών», πρόσθεσε.

Την επιστολή υπογράφουν επίσης ο βραβευμένος συγγραφέας Καζούο Ισιγκούρο, η Κέιτ Μπους, ο Ρόμπι Γουίλιαμς, οι Coldplay, ο Τομ Στόπαρντ, ο Ρίτσαρντ Κέρτις και δεκάδες ακόμη. Ανάμεσά τους και ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ, ο οποίος είχε δηλώσει τον Ιανουάριο πως ανησυχεί σοβαρά για τον τρόπο με τον οποίο η AI αντιγράφει τους καλλιτέχνες.

Οι δημιουργοί υποστηρίζουν πως δεν είναι αντίθετοι στην τεχνολογία, αλλά ζητούν ένα σαφές πλαίσιο που να εξασφαλίζει τον σεβασμό και τη δίκαιη χρήση του έργου τους. Η τροπολογία Κίντρον, εξηγούν, θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για νέου τύπου συμφωνίες αδειοδότησης, που να επιτρέπουν στις δύο πλευρές, δηλαδή την τεχνολογία και τον πολιτισμό, να συνυπάρχουν και να εξελίσσονται.

Δεν συμφωνούν όλοι, όμως, με την πρόταση των καλλιτεχνών. Η Τζούλια Γουίλεμινς, συνιδρύτρια του think tank Centre for British Progress, υποστηρίζει ότι ένα πιο αυστηρό καθεστώς πνευματικών δικαιωμάτων θα φρενάρει την καινοτομία και θα πλήξει την ανταγωνιστικότητα του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Ένα τέτοιο μέτρο δεν θα εμπόδιζε ξένες εταιρείες να χρησιμοποιούν περιεχόμενο από τη βρετανική δημιουργική βιομηχανία», δήλωσε στο BBC.

«Μια περιοριστική προσέγγιση θα έστελνε τις επενδύσεις στην AI στο εξωτερικό, θα ανέκοπτε την εσωτερική ανάπτυξη και θα ζημίωνε άμεσα την οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου.»

Παρόλα αυτά, οι αντιδράσεις των δημιουργών κλιμακώνονται, καθώς γίνεται όλο και πιο φανερό πως έργα τους έχουν χρησιμοποιηθεί για την εκπαίδευση γενετικών μοντέλων χωρίς την άδειά τους. Τα νέα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που παράγουν εικόνες, κείμενα ή μουσική με μια απλή εντολή έχουν γίνει εξαιρετικά δημοφιλή. Μαζί όμως με τις εντυπωσιακές δυνατότητές τους έρχονται και σοβαρά ερωτήματα για την πηγή των δεδομένων που χρησιμοποιούν και το ενεργειακό τους αποτύπωμα.

Τον Φεβρουάριο, γνωστοί καλλιτέχνες όπως η Άνι Λένοξ και ο Ντέιμον Άλμπαρν κυκλοφόρησαν ένα άλμπουμ χωρίς ήχο, ως μορφή διαμαρτυρίας για τις προτεινόμενες αλλαγές στη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.

