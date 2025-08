Dua Lipa: Έλαβε και την κοσοβάρικη υπηκοότητα - Η ξεχωριστή εμφάνιση στην Πρίστινα με τον πατέρα της

Η σούπερ σταρ της ποπ Dua Lipa, είναι πλέον και επίσημα πολίτης του Κοσόβου.

Η τιμητική αυτή διάκριση που της απονεμήθηκε από την πρόεδρο της χώρας, γέμισε την καλλιτέχνιδα με «ευγνωμοσύνη», όπως η ίδια δήλωσε. «Αισθάνομαι τόσο ευγνώμων που μου απονεμήθηκε η κοσοβάρικη υπηκοότητα από την πρόεδρό μας, Βιόσα Οσμάνι», έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτηση στο Instagram.

«Η Dua και το Κόσοβο ήταν πάντα άρρηκτα συνδεδεμένα. Από τις μεγαλύτερες σκηνές του κόσμου ως στις καρδιές εκατομμυρίων ανθρώπων, έχει μεταφέρει την ιστορία μας με δύναμη, υπερηφάνεια και χάρη. Η ευγνωμοσύνη μας είναι ατελείωτη για όλα όσα έχει κάνει και συνεχίζει να κάνει για το Κόσοβο, τη νεολαία μας, την τέχνη μας και για τη διεθνή εικόνα της χώρας μας», έγραψε η πρόεδρος του Κοσόβου σε ανάρτησή της στο X ενώ μοιράστηκε στιγμιότυπα από την τελετή σημειώνοντας: «Καλώς ήρθες πίσω στο σπίτι Dua».

Λίγες ώρες μετά η τραγουδίστρια πραγματοποίησε μία ξεχωριστή εμφάνιση στο φεστιβάλ Sunny Hill στην Πρίστινα, το οποίο δημιούργησε το 2018, όπου ερμήνευσε μαζί με τον πατέρα της, το τραγούδι «Era» στα αλβανικά.

«Το να μοιράζομαι αυτή τη νύχτα μαζί σας, στην πόλη που με διαμόρφωσε, περιτριγυρισμένη από τόση ενέργεια, χαρά και περηφάνια...είναι δύσκολο να περιγράψω με λόγια τι σημαίνει», ανέφερε σε ανάρτησή της στο X.

«Το να ερμηνεύω για εσάς και να μοιράζομαι τηn σκηνή με τον μπαμπά μου, είναι μια στιγμή που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Νιώθω απίστευτα τυχερή και ευγνώμων», συμπλήρωσε.

On the night of August 1, 2025, during the opening evening of the Sunny Hill Festival in Prishtina, Kosovo, Dua Lipa invited her father Dukagjin Lipa onto the stage, and together they performed the beautiful Albanian song “Era”, originally by the band Gjurmët



This moment was… pic.twitter.com/Tap7qSsjiI