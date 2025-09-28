Το drone που αλλάζει τον υβριδικό πόλεμο: Γιατί η Δύση τρέχει να αντιγράψει τα Shahed

Τα διαβόητα ιρανικής σχεδίασης drone Shahed έχουν αποδειχθεί καταστροφικά όταν χρησιμοποιήθηκαν από τη Ρωσία στην επίθεση στην Ουκρανία. Τώρα οι ΗΠΑ και σύμμαχοι επιταχύνουν την ανάπτυξη φτηνών, μεγάλου βεληνεκούς ομοιωμάτων τους.

Για χρόνια οι προωθημένες στρατιωτικές δυνάμεις βασίζονταν σε ακριβά πυραυλικά όπλα για ακρίβεια και σε φθηνές οβίδες για όγκο. Ο πόλεμος στην Ουκρανία έδειξε πως τα drones μπορούν να είναι και φτηνά και ακριβή: τα Shahed κοστίζουν δεκάδες χιλιάδες δολάρια και -κατά εκτιμήσεις- μπορούν να διανύσουν πάνω από 1.000 μίλια.

Το Shahed αποδεικνύεται ιδανικό για υπερφόρτωση αντιαεροπορικών συστημάτων: η Ρωσία εκτοξεύει δεκάδες ή και εκατοντάδες τέτοια drones ταυτόχρονα, συχνά συνδυάζοντάς τα με πυραυλικές επιθέσεις για να κόβουν την άμυνα.

Drone Shahed: Η Δύση αντιγράφει, αλλά κοστίζει πολύ

Εταιρείες σε ΗΠΑ, Κίνα, Γαλλία, Βρετανία και αλλού αναπτύσσουν UAV που μοιάζουν με Shahed. Στο Πεντάγωνο εμφανίστηκαν φέτος δεκάδες πρωτότυπα αμερικανικών drones, όπως το Lucas και το Arrowhead, που μιμούνται το τρίγωνο σχήμα πτέρυγας και σχεδιάστηκαν για μαζική παραγωγή.

Ωστόσο, η Δύση αντιμετωπίζει μεγαλύτερο κόστος εργασίας και υλικών: κάποια αμερικανικά συστήματα πωλούνται σε πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια το ένα, ενώ τα Shahed στοιχίζουν κατά αναλύσεις μόλις $35–60 χιλιάδες. Το φτηνό τρίγωνο σχήμα των Shahed διευκολύνει την παραγωγή χωρίς σύνθετες δομές και με φθηνούς προωθητικούς κινητήρες.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Το ΝΑΤΟ δεν είναι έτοιμο για τα ρωσικά drones

Tο νέο στρατηγικό δίλημμα για το drone

Κάποιοι κατασκευαστές υποστηρίζουν πως η ανώτερη ταχύτητα, αξιοπιστία και ακρίβεια των δυτικών σχεδίων αντισταθμίζουν το υψηλότερο κόστος. Άλλοι, όμως, λένε πως η ικανότητα «κορεσμού» των αμυντικών συστημάτων με φτηνά UAV είναι μια ριζική αλλαγή στο πεδίο της μάχης — και η Δύση χρειάζεται επίσης επιλογές μαζικής, προσιτής κρούσης.

Επιπλέον, εταιρείες που παράγουν στόχους-ομοιώματα του Shahed δείχνουν ότι οι στρατοί εκπαιδεύονται τώρα για να αντιμετωπίσουν κύματα τέτοιων drones.

Η ευρεία διάδοση φτηνών, μεγάλου βεληνεκούς drones αλλάζει τα κόστη του πολέμου: χώρες με λιγότερους πόρους μπορούν πλέον να ασκήσουν ισχυρή πίεση σε μακρινά μέτωπα. Ειδικοί προειδοποιούν πως οι «φτηνές, ακριβείς, κορεστικές επιθέσεις» αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες απειλές για τη διεθνή ασφάλεια.

Με πληροφοριές από Wall Street Journal