Το «Don’t Look Up» κατέρριψε ρεκόρ στο Netflix, σε ό,τι αφορά τις ώρες θέασης.

Η ταινία είχε πάνω από 152 εκατομμύρια ώρες θέασης στην πλατφόρμα την εβδομάδα έως τις 2 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το Netflix. Πρόκειται για ρεκόρ περισσότερων ωρών σε μία εβδομάδα για ταινία στην υπηρεσία streaming, σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας.

Το φιλμ του Άνταμ ΜακΚέι, που έκανε πρεμιέρα τον προηγούμενο μήνα στους κινηματογράφους και την πλατφόρμα, ήταν στην κορυφή του εβδομαδιαίου τοπ 10 του Netflix για δεύτερη συνεχή εβδομάδα.

«Είμαι ειλικρινά κατάπληκτος», σχολίασε στο Twitter ο σκηνοθέτης του φιλμ στο οποίο πρωταγωνιστούν ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και η Τζένιφερ Λόρενς, ενώ η Μέριλ Στριπ υποδύεται την πρόεδρο των ΗΠΑ.

I’m straight up flabbergasted by this.#DontLookUp https://t.co/gIjxtS6LXS