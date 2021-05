Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) ανησυχεί για την κλιμάκωση της βίας στη Δυτική Όχθη και την πιθανότητα να διαπραχθούν εγκλήματα πολέμου εκεί, όπως δήλωσε η εισαγγελέας Fatou Bensouda.

«Επισημαίνω με μεγάλη ανησυχία την κλιμάκωση της βίας στη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, καθώς και εντός και γύρω από τη Γάζα, περιοχών και την πιθανή διάπραξη εγκλημάτων βάσει του Καταστατικού της Ρώμης», έγραψε στο Twitter.

«Το Γραφείο μου θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις επί τόπου και θα λαμβάνει υπόψη όλα τα θέματα που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του» πρόσθεσε.

Οι εχθροπραξίες μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς κλιμακώθηκαν σήμερα, με τουλάχιστον 35 νεκρούς στη Γάζα και πέντε στο Ισραήλ μέχρι στιγμής στις πιο εντατικές εναέριες ανταλλαγές πυρών που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια.

Η εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγης ανακοίνωσε τον Μάρτιο επίσημη έρευνα για πιθανά εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν στα παλαιστινιακά εδάφη.

Η Bensuda, η οποία θα αντικατασταθεί από τον Βρετανό εισαγγελέα Karim Khan στις 16 Ιουνίου, δήλωσε τον Δεκέμβριο του 2019 ότι εγκλήματα πολέμου είχαν διαπραχθεί ή συνεχίζονται να διαπράττονται στη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας.

Κατονόμασε τόσο τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις όσο και τις ένοπλες παλαιστινιακές ομάδες, όπως η Χαμάς ως πιθανούς δράστες.

Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, σύμφωνα με το Καταστατικό της Ρώμης το 2002, είναι το τελευταίο δικαστήριο για τη δίωξη εγκλημάτων πολέμου, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονίας όταν μια χώρα δεν είναι σε θέση ή δεν θέλει να το πράξει.

Η διερεύνηση πιθανών εγκλημάτων πολέμου στα Παλαιστινιακά Εδάφη αντιτίθεται έντονα τόσο από το Ισραήλ όσο και από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

🚨 #ICC Prosecutor #FatouBensouda on the recent escalation of violence in #Gaza, the #WestBank, including #EastJerusalem ⤵️ pic.twitter.com/jZlns3d92I