Όσκαρ 2023: H ερώτηση του Τζίμι Κίμελ που προκάλεσε αμηχανία στη Μαλάλα Γιουσαφζάι

Μια άβολη στιγμή φαίνεται πως βίωσε στα φετινά Όσκαρ η ακτιβίστρια, Μαλάλα Γιουσαφζάι μετά από ερώτηση του παρουσιαστή, Τζίμι Κίμελ.

Συγκεκριμένα, ο Κίμελ πλησίασε τη βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης, Μαλάλα Γιουσαφζάι και της έκανε μια ερώτηση σχετικά με το «αν ο Χάρι Στάιλς πράγματι έφτυσε τον Κρις Πάιν» αναφερόμενος σε ένα περιστατικό ανάμεσα στους δύο.

Από την πλευρά της, η Μαλάλα απάντησε λακωνικά το εξής: «Εγώ μιλώ μόνο για την ειρήνη». «Ξέρεις κάτι, γι’ αυτό είσαι η Μαλάλα και κανείς άλλος δεν είναι», ανταπάντησε ο Κίμελ.

Jimmy Kimmel asks Malala Yousafzai a viewer question: “As the youngest Nobel Prize winner in history, I was wondering, do you think Harry Styles spit on Chris Pine?”



"I only talk about peace."