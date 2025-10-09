ΔΙΕΘΝΗ
Διαδηλώσεις στο Εκουαδόρ: Οργή για την κατάργηση της επιδότησης καυσίμων

Διαδηλωτές επιτέθηκαν στο αυτοκίνητο του Προέδρου του Ισημερινού, Ντάνιελ Νόμποα, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων για την κατάργηση της επιδότησης καυσίμων. Πέντε άτομα συνελήφθησαν και η κατάσταση έκτακτης ανάγκης συνεχίζεται.

φωτ.: EPA
Ο Ισημερινός ζει πρωτοφανείς στιγμές έντασης καθώς διαδηλωτές επιτέθηκαν στο αυτοκίνητο του προέδρου Ντάνιελ Νόμποα, προκαλώντας φερόμενες ζημιές από σφαίρες. Ο Νόμποα παρέμεινε αβλαβής, αλλά η κυβέρνηση αντιμετωπίζει αυξανόμενη κοινωνική πίεση λόγω της κατάργησης της επιδότησης στο ντίζελ, η οποία ανέβασε την τιμή από 1,80 σε 2,80 δολάρια ανά γαλόνι.

Οι διαδηλώσεις, που ξεκίνησαν πριν από 17 ημέρες, έχουν επεκταθεί σε εθνικό επίπεδο, με την εθνική ομοσπονδία αυτοχθόνων CONAIE να ηγείται απεργιών και να στήνει οδοφράγματα σε διάφορες περιοχές. Οι συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας έχουν προκαλέσει θανάτους και τραυματισμούς, ενώ ο πρόεδρος κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε δέκα επαρχίες, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Κίτο.

Ισημερινός: Η κλιμάκωση της βίας και η πολιτική απάντηση

Το περιστατικό της Τρίτης δεν είναι το πρώτο. Στις 28 Σεπτεμβρίου, η αυτοκινητοπομπή του Νόμποα δέχθηκε επιθέσεις με μολότοφ στην επαρχία Imbabura, με αποτέλεσμα έναν νεκρό πολίτη, πολλούς τραυματίες και 17 στρατιώτες να κρατούνται προσωρινά όμηροι. Το γεγονός καταδικάστηκε διεθνώς, με τον Ιταλό πρεσβευτή στην Κίτο να μιλά για «τρομοκρατική ενέργεια κατά του αρχηγού κράτους».

Ο πρόεδρος Νόμποα, επανεκλεγμένος με αυστηρό αντικαταστατικό πρόγραμμα, τόνισε ότι οι διαδηλωτές «αντιστέκονται στην πρόοδο της χώρας και επιλέγουν τη βία». Παράλληλα, η κυβέρνηση συνεχίζει να αντιμετωπίζει την αύξηση της εγκληματικότητας, κυρίως λόγω του εμπορίου ναρκωτικών, με τον αριθμό των δολοφονιών να έχει πενταπλασιαστεί μεταξύ 2020 και 2023.

Η χώρα προετοιμάζεται για δημοψήφισμα στις 16 Νοεμβρίου, όπου οι πολίτες θα αποφασίσουν για την εγκατάσταση αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων, κίνηση που σύμφωνα με τον Νόμποα θα ενισχύσει την καταπολέμηση των συμμοριών ναρκωτικών. Οι κοινωνικές αναταραχές και η βία στους δρόμους δημιουργούν ένα εκρηκτικό κλίμα για την κυβέρνηση, ενώ η οικονομική πίεση από την αύξηση των τιμών καυσίμων εντείνει την οργή των πολιτών.

Το μέλλον της χώρας εξαρτάται από την ικανότητα της κυβέρνησης να ισορροπήσει μεταξύ κοινωνικής σταθερότητας, ασφάλειας και οικονομικής βιωσιμότητας, καθώς οι διαδηλώσεις συνεχίζονται και η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί στενά τα γεγονότα.

Με πληροφορίες από Financial Times

