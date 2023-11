«Δεν θέλουμε να μετράμε πια νεκρές»: Συγκεντρώσεις σε όλο τον κόσμο για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες Σάββατο σε πολλές χώρες με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών ζητώντας από τα κράτη να λάβουν περισσότερα και πιο αποτελεσματικά μέτρα.

Η 25η Νοεμβρίου θεσπίστηκε ως Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών το 1999, στη μνήμη των τριών αδελφών Μιραμπάλ, πολιτικών αγωνιστριών στη Δομινικανή Δημοκρατία που δολοφονηθήκαν από το καθεστώς του δικτάτορα Ραφαέλ Τρουχίγιο στις 25 Νοεμβρίου 1960.

Στη Μαδρίτη περίπου 7.000 άνθρωποι διαδήλωσαν σύμφωνα με την κυβέρνηση. Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν και στη Βαρκελώνη και τη Σεβίλη, με την Ισπανία να θεωρείται πρωτοπόρος στην Ευρώπη καθώς έγινε η πρώτη χώρα που ψήφισε το 2004 νόμο ο οποίος καταδικάζει συγκεκριμένα την γυναικοκτονία.

Protesters light flares during a demonstration, called by the 8M Commission of the feminist movement of Madrid, to mark the International Day for the Elimination of Violence Against Women, in Madrid, Spain. 📸 EPAEFE/Victor Lerena#epaimages #protest #womenviolence pic.twitter.com/Qkl9sXB2SO — EPA Images (@EPA_Images) November 26, 2023

«Προστατεύστε τις κόρες σας, εκπαιδεύστε τους γιους σας», «Η υποχώρηση δεν είναι συναίνεση», «Όταν βγαίνω έξω θέλω να είμαι ελεύθερη, όχι γενναία»: έγραφαν τα πανό που κρατούσαν διαδηλωτές σε πολλές πόλεις της Γαλλίας. «Δεν θέλουμε να μετράμε πια νεκρές», τόνισε η Μαέλ Λενουάρ της φεμινιστικής συλλογικότητας «Nous toutes» (Εμείς όλες).

Το 2022 καταγράφηκαν στη Γαλλία 118 γυναικοκτονίες, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Από την αρχή του 2023 οι γαλλικές φεμινιστικές οργανώσεις έχουν ήδη μετρήσει 121.

Thousands march in France to condemn violence against women

➡️ https://t.co/X8pyzTtsel pic.twitter.com/jm8I7UZQvG — FRANCE 24 (@FRANCE24) November 25, 2023

Στην Ιταλία, μια χώρα όπου πέρυσι καταγράφηκαν 106 γυναικοκτονίες σύμφωνα με την εθνική στατιστική υπηρεσία (Istat), δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι πραγματοποίησαν πορείες σε διάφορες πόλεις, ανάμεσά τους το Μιλάνο και η Ρώμη.

Η χώρα εξακολουθεί να είναι σε κατάσταση σοκ μετά τον φόνο πριν δύο εβδομάδες της 22χρονης φοιτήτρια Τζούλια Κετσέτιν από τον πρώην σύντροφό της, τον 21χρονο Φίλιπο Τουρέτα, ο οποίος συνελήφθη τελικά στη Γερμανία έπειτα από ανθρωποκυνηγητό μίας εβδομάδας.

Protest for women's rights in Italy 🇮🇹 pic.twitter.com/FXD3EK4bKE — Michael Fishman (@ReelMFishman) November 25, 2023

Συγκεντρώσεις για τη βία κατά των γυναικών στη Λατινική Αμερική

Πολλές συγκεντρώσεις για τη βία κατά των γυναικών πραγματοποιήθηκαν στη Λατινική Αμερική, όπου το 2022 καταγράφηκαν 4.050 γυναικοκτονίες, σύμφωνα με την περιφερειακή υπηρεσία του ΟΗΕ.

Στην Αργεντινή σε πρώτο πλάνο βρέθηκε η προάσπιση των πολιτικών φύλου, μετά την εκλογή του ακραίου φιλελεύθερου Χαβιέρ Μιλέι στην προεδρία, ο οποίος στη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας δήλωσε ότι θέλει να καταργήσει το υπουργείο Γυναικών και τάχθηκε κατά των αμβλώσεων.

Στη Βραζιλία, στην παραλία Κοπακαμπάνα στο Ρίο μια σειρά από παπούτσια με τα ονόματα γυναικών συμβόλιζε τις 722 γυναικοκτονίες που διαπράχθηκαν στη χώρα το 2022.

Συγκέντρωση και στην Τουρκία

Στην Κωνσταντινούπολη 500 γυναίκες συγκεντρώθηκαν στη συνοικία Σισλί με συνθήματα: «Δεν θα μείνουμε σιωπηλές» και «Οι γυναίκες ενωμένες κατά της βίας του ανδρικού κράτους».

Το 2021 η Τουρκία αποσύρθηκε από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, μια διεθνή συμφωνία που έχει στόχο την προστασία των γυναικών από την ενδοοικογενειακή βία. Χθες ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η αποχώρηση της Άγκυρας από τη σύμβαση «δεν επηρεάζει τη μάχη μας κατά της βίας εναντίον των γυναικών».

🔴Women in the Kurdish-majority province of Şırnak, Turkey faced police violence when they gathered to protest against gender-based violence on the International Day for the Elimination of Violence against Women.#EliminationOfViolenceAgainstWomen | #November25… pic.twitter.com/w5rKSRRyek — MedyaNews (@medyanews_) November 25, 2023

Το μήνυμα του Τζο Μπάιντεν

Στις ΗΠΑ ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν επέκρινε «τη μάστιγα της σεξιστικής βίας που εξακολουθεί να προκαλεί δεινά και αδικίες σε πάρα πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων». «Γνωρίζουμε ποιο είναι το διακύβευμα: κάθε φορά και παντού όπου απειλούνται οι γυναίκες και τα κορίτσια, απειλούνται η ειρήνη και η σταθερότητα», πρόσθεσε.

«Η βία κατά των γυναικών είναι ένα τοξικό αγριόχορτο που μολύνει την κοινωνία μας και πρέπει να κοπεί από τη ρίζα (…) μέσω της εκπαίδευσης η οποία θέτει το πρόσωπο και την αξιοπρέπειά του στο επίκεντρο», επεσήμανε από την πλευρά του ο πάπας Φραγκίσκος.

⚡️Statement by President Joe Biden on the Occasion of International Day for the Elimination of Violence Against Women⚡️ pic.twitter.com/DHsNSbNZTI — Susan ⚖️🇺🇦🌻☮️ (@SusanInDelaware) November 25, 2023

Σε όλο τον κόσμο κάθε ημέρα διαπράττονται 82 γυναικοκτονίες από συντρόφους ή πρώην συντρόφους και εκτιμάται ότι το 31% των γυναικών έχουν υπάρξει θύματα σωματικής ή σεξουαλικής βίας τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για το 2018.

Στις περισσότερες από τις μισές (56%) περιπτώσεις φόνων γυναικών και κοριτσιών ο δράστης προέρχεται από το στενό τους περιβάλλον: μέλος της οικογένειας, πρώην ή νυν σύντροφος. Το αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες και τα αγόρια είναι 11%, σύμφωνα με έκθεση του ΟΗΕ Γυναίκες που δημοσιεύθηκε το 2022.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ, Reuters, AFP

-Εάν είστε επιζώσα ενδο-οικογενειακής ή άλλου είδους έμφυλης βίας ή αν στο περιβάλλον σας υπάρχει θηλυκότητα που υφίσταται κάτι από τα παραπάνω, τηλεφωνήστε για βοήθεια και συμβουλευτική στην υπηρεσία Εθνικής Εμβέλειας «Γραμμή SOS»: 15900. Μπορείτε επίσης να αποστείλετε mail στο [email protected]