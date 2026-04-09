«Δεν είναι AI»: Φιλοζωική οργάνωση δημοσίευσε φωτογραφίες με 250 σκυλιά σε ένα σπίτι

Περισσότερα από 250 σκυλιά εντοπίστηκαν σε ένα ακίνητο, σε εικόνες τόσο σοκαριστικές που η βρετανική φιλοζωική οργάνωση RSPCA αναγκάστηκε να διαψεύσει κατηγορίες ότι οι φωτογραφίες είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

Ανακοίνωσε ότι παρέλαβε 87 σκυλιά από το ακίνητο σε άγνωστη τοποθεσία στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ τα υπόλοιπα μεταφέρθηκαν στην Dogs Trust, μια ακόμη φιλοζωική οργάνωση.

Αφού η RSPCA δημοσίευσε εικόνες από το σπίτι στο διαδίκτυο, που έδειχναν δεκάδες ζώα στοιβαγμένα στον χώρο του καθιστικού, χρήστες κατηγόρησαν την οργάνωση ότι οι φωτογραφίες είχαν δημιουργηθεί με εργαλεία AI.

Ωστόσο, η RSPCA ξεκαθάρισε ότι οι εικόνες είναι αληθινές και ότι αντίστοιχα περιστατικά έχουν αυξηθεί κατά 70% σε Αγγλία και Ουαλία από το 2021, αναφερόμενη σε κλήσεις που αφορούν 10 ή περισσότερα ζώα.

«Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα»

Οι ιδιοκτήτες του ακινήτου είπαν στους επιθεωρητές της οργάνωσης ότι έχασαν τον έλεγχο της αναπαραγωγής των σκύλων τύπου poodle-cross και ότι η κατάσταση «ξέφυγε γρήγορα».

Η Jo Hirst, επιθεωρήτρια της RSPCA, δήλωσε: «Αυτή η σοκαριστική εικόνα είναι η πραγματικότητα πολλών περιπτώσεων με μεγάλο αριθμό ζώων και η κατάσταση που οι υπάλληλοι πρώτης γραμμής αντιμετωπίζουν όλο και πιο συχνά – με περιστατικά που περιλαμβάνουν 10, 20 ακόμη και 100 ζώα να αυξάνονται. Κατανοούμε ότι ο κόσμος σοκάρεται τόσο πολύ που δεν πιστεύει αυτό που βλέπει. Αλλά αυτή η φωτογραφία δεν είναι AI, είναι αληθινή. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα του τι μπορεί να συμβεί όταν ακόμη και καλοπροαίρετοι ιδιοκτήτες καταρρέουν υπό την πίεση – η υπερβολική αναπαραγωγή ξεφεύγει και οι συνθήκες γίνονται ανεξέλεγκτες».

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιδιοκτήτες χαρακτηρίστηκαν «εξαιρετικά ευάλωτοι» από την οργάνωση, η οποία αποφάσισε να μην τους ασκήσει ποινική δίωξη.

Η οργάνωση επισημαίνει ότι τέτοιες περιπτώσεις, όπου μεγάλος αριθμός ζώων διατηρείται σε ένα σημείο, μπορεί να συνδέονται με προβλήματα ψυχικής υγείας, την κρίση κόστους ζωής ή κακές πρακτικές εκτροφής. Όπως τονίζουν οι ειδικοί της RSPCA, συχνά πρόκειται για άτομα με καλές προθέσεις, που όμως χάνουν τον έλεγχο της κατάστασης.

Ανάμεσα στα 250 σκυλιά που διασώθηκαν πρόσφατα είναι και ο Stevie και η Sandy, τα οποία αναζητούν πλέον μόνιμο σπίτι μέσω του Southridge Animal Centre της RSPCA.

Πέρυσι, η οργάνωση ανταποκρίθηκε σε 4.200 περιστατικά που αφορούσαν τουλάχιστον 10 ζώα στο ίδιο ακίνητο σε Αγγλία και Ουαλία.

Με πληροφορίες από Guardian