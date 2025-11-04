«Δεν δίστασε στιγμή»: Ο «ήρωας» εργαζόμενος που προσπάθησε να σταματήσει τον δράστη της επίθεσης στο τρένο

Ως «εξαιρετικά γενναία» χαρακτήρισε η σιδηροδρομική εταιρεία LNER, που εκτελεί τα δρομολόγια Λονδίνου–βόρειας Αγγλίας, τη στάση του Σαμίρ Ζιτούνι, 48 ετών, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά προσπαθώντας να εμποδίσει τον δράστη της επίθεσης με μαχαίρι σε τρένο που ταξίδευε από το Ντόνκαστερ προς το Λονδίνο το βράδυ του Σαββάτου.

Ο Ζιτούνι, γνωστός στους συναδέλφους του ως Σαμ, παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση, αφού επενέβη για να προστατεύσει τους επιβάτες τη στιγμή που ο 32χρονος δράστης επιτέθηκε εναντίον τους με μαχαίρι.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή αρχηγό της Βρετανικής Αστυνομίας Μεταφορών (BTP), Στιούαρτ Κάντι, το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του τρένου δείχνει ότι «οι πράξεις του ήταν πραγματικά ηρωικές και αναμφίβολα έσωσαν ζωές».

Ο διευθύνων σύμβουλος της LNER, Ντέιβιντ Χορν, δήλωσε: «Σε μια στιγμή κρίσης, ο Σαμ δεν δίστασε να παρέμβει για να προστατεύσει όσους βρίσκονταν γύρω του. Οι πράξεις του ήταν απίστευτα γενναίες και είμαστε υπερήφανοι γι’ αυτόν και για όλους τους συναδέλφους του που έδειξαν τέτοιο θάρρος εκείνο το βράδυ».

Βρετανία: Η έρευνα της αστυνομίας και οι κατηγορίες σε βάρος του υπόπτου

Η βρετανική αστυνομία ταυτοποίησε τον δράστη ως τον 32χρονο Άντονι Γουίλιαμς, χωρίς μόνιμη κατοικία, ο οποίος έχει ήδη κατηγορηθεί για 11 απόπειρες ανθρωποκτονίας που σχετίζονται τόσο με την επίθεση στο τρένο όσο και με προηγούμενο περιστατικό σε σταθμό του ανατολικού Λονδίνου.

Ο Γουίλιαμς κατηγορείται επίσης για απόπειρα ανθρωποκτονίας και οπλοκατοχή σε επίθεση που σημειώθηκε τις πρώτες ώρες του Σαββάτου 1 Νοεμβρίου, μέσα σε συρμό του Docklands Light Railway στον σταθμό Pontoon Dock, όπου ένας άνδρας τραυματίστηκε στο πρόσωπο. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης διέφυγε πριν φτάσουν οι αστυνομικοί στο σημείο.

Η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ δήλωσε ότι οι αρχές του Κέιμπριτζσαϊρ εξετάζουν το ενδεχόμενο ο ίδιος άνδρας να έχει διαπράξει και άλλες επιθέσεις τις προηγούμενες ημέρες.

Οι έρευνες συνδέουν τον Γουίλιαμς με τρεις ακόμη επιθέσεις που σημειώθηκαν στην πόλη Πίτερμπορο την Παρασκευή και το πρωί του Σαββάτου. Η πρώτη αφορά τη μαχαιριά ενός 14χρονου στο κέντρο της πόλης, που τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Λίγες ώρες αργότερα, ένας άνδρας οπλισμένος με μαχαίρι εισήλθε σε κουρείο της περιοχής Φλέτον, ενώ το Σάββατο το πρωί ο ίδιος άνθρωπος εμφανίστηκε ξανά στο ίδιο σημείο προτού εξαφανιστεί και πάλι, παρά την άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας.

Ο ύποπτος οδηγήθηκε τη Δευτέρα στο δικαστήριο του Πίτερμπορο, όπου διατάχθηκε η προσωρινή κράτησή του. Οι αστυνομικές αρχές δηλώνουν ότι η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί αν τα τέσσερα περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους και αν υπήρξαν παραλείψεις που επέτρεψαν στον δράστη να φτάσει έως το τρένο της LNER.

Με πληροφορίες από Sky News