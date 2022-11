Daily Mail: Η Ρωσία θα υποχωρήσει από τη Χερσώνα και θα το παρουσιάσει ως εκκένωση πολιτών

Η Ρωσία σχεδιάζει να υποχωρήσει από τη Χερσώνα και να το εμφανίσει ως εκκένωση πολιτών, σύμφωνα με δυτικούς αξιωματούχους που επικαλείται η Daily Mail.

Όμως, Ουκρανοί έχουν προειδοποιήσει ότι αυτό μπορεί να είναι μια παγίδα για τις δυνάμεις του Κιέβου και αναμένουν σφοδρή μάχη για την ανακατάληψη της πόλης. Στο μεταξύ, οι κάτοικοι προετοιμάζονται συγκεντρώνοντας τρόφιμα και καθαρίζοντας τα υπόγειά τους, για να τα χρησιμοποιήσουν ως καταφύγια.

Οι ρωσικές δυνάμεις στη Χερσώνα είναι σε προχωρημένο στάδιο προετοιμασίας της υποχώρησης, λένε οι αξιωματούχοι που επικαλείται η Daily Mail και έχουν ενισχύσει τις άμυνες στην απέναντι όχθη του Δνείπερου ποταμού.

Αν και δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση, αξιωματούχοι πιστεύουν ότι οι Ρώσοι διοικητές έχουν αποφασίσει πως «δεν αξίζει» να υπερασπιστούν τη Χερσώνα και πως η φυγή προς καλύτερες θέσεις, στην άλλη πλευρά του Δνείπερου, θα βελτιώσει τις πιθανότητές τους να κρατηθούν εκεί καθώς έρχεται ο χειμώνας.

Η Μόσχα σχεδιάζει μια «συντεταγμένη, καλά σχεδιασμένη και σκόπιμη» υποχώρηση στην ανατολική όχθη του Δνείπερου ποταμού, σύμφωνα με τους αξιωματούχους που μίλησαν στην Daily Mail. Οι Ρώσοι διοικητές έχουν ήδη διασχίσει το ποτάμι, αφήνοντας μία δύναμη τακτικών στρατευμάτων πίσω για να αντιμετωπίσουν τους Ουκρανούς.

Όμως, οι αξιωματούχοι αρνήθηκαν να πουν πότε θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί η υποχώρηση και παραδέχθηκαν ότι η προέλαση της Ουκρανίας είναι αργή και πιθανότατα θα γίνει ακόμη πιο αργή καθώς ο βροχερός καιρός μετατρέπει το έδαφος σε λάσπη.

«Εξαφανίστηκε» η ρωσική σημαία

Οι Ρώσοι κατέλαβαν τη Χερσώνα μόλις ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία και αμέσως έβαλαν τη σημαία τους σε διοικητικά κτίρια της πόλης.

Τώρα, εξαφανίστηκε η σημαία τόσο από το κτίριο της περιφερειακής διοίκησης όσο και από κάποια «υπουργεία», σύμφωνα με κάτοικο της πόλης που μίλησε στους New York Times. Ανάλογες φωτογραφίες κυκλοφόρησαν και τα social media.

The Russian flag has been removed from Kherson’s city council. pic.twitter.com/D5g0mcvgKI