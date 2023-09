Βρυξέλλες: Μεθυσμένος τουρίστας έσπασε άγαλμα που μόλις είχε αποκατασταθεί

Οι αρχές στις Βρυξέλλες συνέλαβαν έναν Ιρλανδό τουρίστα, ο οποίος μέθυσε και ανέβηκε σε άγαλμα για να φωτογραφηθεί, προκαλώντας του σοβαρές ζημιές.

Το άγαλμα, μάλιστα, έξω από το Χρηματιστήριο των Βρυξελλών, αποκαταστάθηκε πρόσφατα με το συνολικό κόστος να αγγίζει τα 17.500 ευρώ. Βίντεο καταγράφει τον μεθυσμένο Ιρλανδό να ανεβαίνει στο άγαλμα ονόματι «χέρι με πυρσό», το ένα εκ των δύο που ορθώνονται στην είσοδο του χρηματιστηρίου.

Καθώς πηγαίνει να κατεβεί από το έργο τέχνης, αρπάζεται από αυτό για να σταθεροποιηθεί, σπάζοντας τον πυρσό και κάτι που φαίνεται να είναι μέρος του χεριού.

