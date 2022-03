Βρετανός υπουργός Άμυνας: Μου τηλεφώνησε κάποιος που προσποιούνταν τον Ουκρανό πρωθυπουργό

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Μπεν Γουάλας, αποκάλυψε ότι δέχθηκε σήμερα τηλεφώνημα από κάποιον που προσποιούνταν ότι είναι ο πρωθυπουργός της Ουκρανίας.

Το εν λόγω άτομο έκανε «πολλές παραπλανητικές ερωτήσεις», σύμφωνα με τον Γουάλας, ο οποίος έγινε καχύποπτος και τερμάτισε την κλήση.

«Σήμερα έγινε προσπάθεια από κάποιον που ισχυριζόταν ότι είναι ο Ουκρανός πρωθυπουργός να μιλήσει μαζί μου. Έθεσε πολλά παραπλανητικά ερωτήματα και όταν έγινα καχύποπτος τερμάτισα το τηλεφώνημα», έγραψε στο Τwitter ο Βρετανός υπουργός Άμυνας.

Today an attempt was made by an imposter claiming to be Ukrainian PM to speak with me. He posed several misleading questions and after becoming suspicious I terminated the call 1/2