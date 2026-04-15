ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Βρετανία: Ο Κιρ Στάρμερ «δεν θα υποχωρήσει» στις αμερικανικές πιέσεις για εμπλοκή στον πόλεμο

«Δεν πρόκειται να αλλάξω γνώμη», τόνισε ο Βρετανός πρωθυπουργός

The LiFO team
The LiFO team
ΚΙΡ ΣΤΑΡΜΕΡ ΠΟΛΕΜΟΣ ΗΠΑ ΙΡΑΝ ΑΠΕΙΛΕΣ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: ΕΡΑ
0

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε σήμερα ότι «δεν θα υποχωρήσει» στις αμερικανικές πιέσεις για να εμπλακεί το Ηνωμένο Βασίλειο στον πόλεμο κατά του Ιράν, παρά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για υπαναχώρηση της Ουάσινγκτον ως προς την εμπορική συμφωνία που έχει συναφθεί ανάμεσα στις δύο χώρες.

«Δεν θα αφεθούμε να συρθούμε στον πόλεμο αυτόν. Δεν είναι δικός μας πόλεμος και οι σφοδρές πιέσεις μού έχουν ασκηθεί για να πάρω άλλον δρόμο», δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις απειλές του Τραμπ στην Βουλή των Κοινοτήτων.

«Δεν πρόκειται να αλλάξω γνώμη. Δεν θα υποχωρήσω», επέμεινε.

Απειλές Τραμπ κατά της Βρετανίας

Σε συνέντευξη στο Sky News σήμερα, ο Τραμπ απείλησε να υπαναχωρήσει ως προς την εμπορική συμφωνία του περασμένου έτους με το Ηνωμένο Βασίλειο για τον περιορισμό των συνεπειών της επιβολής των αμερικανικών δασμών επικρίνοντας την έλλειψη υποστήριξης του Λονδίνου προς τον πόλεμο που αποφάσισε ο ίδιος να εξαπολύσει μαζί με το Ισραήλ κατά του Ιράν.

«Τους δώσαμε μια καλή εμπορική συμφωνία, καλύτερη από ό,τι ήμουν υποχρεωμένος να κάνω, και αυτό μπορεί πάντα να αλλάξει», δήλωσε σήμερα ο Τραμπ.

Αν και τότε, ο Τραμπ είχε επαινέσει τις καλές σχέσεις με τον Κιρ Στάρμερ, οι διατλαντικές σχέσεις έχουν πλέον επιδεινωθεί, κυρίως με τον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο, κατά τον οποίο η Βρετανία αρνήθηκε να επιτρέψει την χρήση των βρετανικών βάσεων για τις αμερικανικές επιθέσεις.

«Όταν τους ζητήσαμε βοήθεια, δεν ήταν εκεί, όταν τους είχαμε ανάγκη, δεν ήταν εκεί (...) Και συνεχίζουν να μην είναι», δήλωσε ο Τραμπ στο Sky News.

Η εμπορική συμφωνία όριζε πλαφόν 10% στους αμερικανικούς δασμούς επί της πλειονότητας των βρετανικών μεταποιημένων προϊόντων, το χαμηλότερο επίπεδο που προβλεπόταν στο πλαίσιο της δασμολογικής πολιτικής του Τραμπ.

Το πλεονέκτημα αυτό ωστόσο αποδυναμώθηκε από την στιγμή που το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ακύρωσε μέρος των αμερικανικών δασμών αναγκάζοντας την Ουάσινγκτον να θεσπίσει προσωρινούς δασμούς 10% επί του συνόλου σχεδόν των εισαγωγών της εν αναμονή της εφαρμογής νέου δασμολογικού καθεστώτος μέχρι τον Ιούλιο.

Σκληρή στάση τηρεί η βρετανική κυβέρνηση

Η βρετανική κυβέρνηση, η οποία προσπάθησε επί μήνες να πάει με τα νερά του Τραμπ, σκλήρυνε πρόσφατα την ρητορική της απέναντι στον ιστορικό της σύμμαχο.

Η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς - η οποία θα συναντήσει τον αμερικανό υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ σήμερα στην Ουάσινγκτον - επέκρινε χθες την αμερικανική «παράνοια» της εμπλοκής σε έναν πόλεμο «χωρίς ξεκάθαρο σχέδιο εξόδου».

Ο ίδιος ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε την Δευτέρα ότι ο Τραμπ κακώς απείλησε να καταστρέψει τον ιρανικό πολιτισμό, ενώ ο βρετανός υπουργός Υγείας καταδίκασε στις δηλώσεις αυτές έναν λόγο «εμπρηστικό, προκλητικό και σκανδαλώδη».

Ο Τραμπ δήλωσε στο Sky News ότι η παρούσα ένταση δεν θα επηρεάσει καθόλου την επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου στις ΗΠΑ σε λίγες ημέρες.

Ο Κιρ Στάρμερ από την πλευρά του επεσήμανε ότι οι δεσμοί ανάμεσα στις δύο χώρες είναι «πολύ ισχυρότεροι» από τους «αξιωματούχους που καλούνται την μία ή την άλλη στιγμή να ασκήσουν το ένα ή το άλλο αξίωμα».

Με πληροφορίες από BBC, AFP, ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΤΖΕΙ ΝΤΙ ΒΑΝΣ ΠΑΠΑΣ ΛΕΩΝ ΗΠΑ ΤΡΑΜΠ

Διεθνή / Τζέι Ντι Βανς: «Ο Πάπας πρέπει να είναι πιο προσεκτικός όταν μιλά για ζητήματα θεολογίας»

Ο Βανς, ο οποίος είναι καθολικός, άσκησε κριτική στον ποντίφικα για τις τοποθετήσεις του σχετικά με τον πόλεμο, υποστηρίζοντας ότι δεν ανταποκρίνονται στη «σωστή» θεολογική προσέγγιση
THE LIFO TEAM
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διεθνή / Το νέο σύστημα εισόδου-εξόδου στην ΕΕ προκαλεί καθυστερήσεις έως και τριών ωρών

«Η κατάσταση τις επόμενες εβδομάδες και ιδιαίτερα τους μήνες αιχμής του καλοκαιριού θα είναι απλώς μη διαχειρίσιμη», δήλωσε χαρακτηριστικά ο διευθυντής του ευρωπαϊκού τμήματος του Διεθνούς Συμβουλίου Αεροδρομίων
THE LIFO TEAM
ΙΡΑΝ ΗΠΑ ΕΡΥΘΡΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΠΕΡΣΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ

Διεθνή / Το Ιράν απειλεί να αποκλείσει την Ερυθρά Θάλασσα και τον Περσικό Κόλπο αν συνεχιστεί ο αμερικανικός αποκλεισμός

Παρότι η Τεχεράνη δεν διαθέτει ακτογραμμή στην Ερυθρά Θάλασσα, θεωρείται ότι μπορεί να ασκήσει επιρροή στην περιοχή μέσω των συμμάχων της στην Υεμένη, των ανταρτών Χούθι
THE LIFO TEAM
ΚΑΡΟΛΟΣ ΗΠΑ ΟΜΙΛΙΑ

Διεθνή / Βασιλιάς Κάρολος: Η ιστορική κίνηση που ετοιμάζει ενόψει της επίσκεψής του στις ΗΠΑ

Ο βασιλιάς θα ταξιδέψει στις ΗΠΑ εν μέσω του έντονου κλίματος ανάμεσα σε Τραμπ και Στάρμερ, και αυξανόμενων επικρίσεων προς τον μονάρχη για την εμπλοκή της οικογένειάς του στην υπόθεση Έπσταϊν
THE LIFO TEAM
BBC ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΕΛΛΑΔΑ ΜΙΣΘΟΦΟΡΟΙ

Διεθνή / BBC: Η Ελλάδα χρησιμοποιεί μασκοφόρους μετανάστες για να απωθήσει άλλους στον Έβρο

Η έρευνα του βρετανικού δικτύου επικαλείται μαρτυρίες μεταναστών, πρώην μισθοφόρων, αστυνομικές πηγές και έγγραφα - Καταγγελίες για λεκτική και σωματική κακοποίηση, μέχρι και απειλές για βιασμό - Η απάντηση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
THE LIFO TEAM
ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Διεθνή / Αυστραλία: Η πλουσιότερη γυναίκα της χώρας πρέπει να μοιραστεί μέρος της περιουσίας της

Σύμφωνα με απόφαση δικαστηρίου, η Τζίνα Ράινχαρτ καλείται να αποχωριστεί σεβαστό μέρος της περιουσίας της, λόγω πολύχρονης διαμάχης σχετικά με την επιχειρηματική της αυτοκρατορία στον τομέα της εξόρυξης
THE LIFO TEAM
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ DEEPFAKE ΔΙΚΗ

Διεθνή / Αυστραλία: 19χρονος ομολόγησε την ενοχή του για τη δημιουργία deepfake πορνό σε μια ιστορική υπόθεση

Είναι το πρώτο άτομο που διώκεται βάσει νέου νόμου, ο οποίος ποινικοποιεί την αλλοίωση σεξουαλικών εικόνων και προβλέπει ποινή έως και επτά χρόνια φυλάκισης
THE LIFO TEAM
«Δεν πρέπει να γυρίσουμε στο νόμο της ζούγκλας»: Το «αμένσιοτο» της Κίνας για τον Τραμπ

Διεθνή / «Δεν πρέπει να γυρίσουμε στο νόμο της ζούγκλας»: Το «αμένσιοτο» της Κίνας για τον Τραμπ

Η απόφαση της Ουάσινγκτον να επιβάλει αποκλεισμό στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου από τα Στενά του Ορμούζ δημιουργεί ένα επικίνδυνο διπλωματικό ναρκοπέδιο για τον Πρόεδρο Τραμπ, λίγες μόλις εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψή του στο Πεκίνο.
THE LIFO TEAM
 
 